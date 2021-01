El martes pasado se informó que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenó extender su alerta por "todos" los desinfectantes para manos "provenientes de México".

En la alerta, la FDA dijo que "ha puesto a todos los desinfectantes de manos a base de alcohol provenientes de México en una alerta de importación nacional para ayudar a detener los productos que parecen estar en violación de la ley al ingresar a Estados Unidos y hasta que la agencia pueda revisar la seguridad de los productos".

Detalló que "ha visto un aumento rápido en los productos desinfectantes de manos provenientes de México etiquetados con contener etanol (también conocido como alcohol etílico) pero que dieron positivo por contaminación por metanol". Explicó que "el metanol, o alcohol de madera, es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel y puede ser mortal cuando se ingiere. El metanol no es un ingrediente aceptable en los desinfectantes de manos u otros medicamentos".

Además, en el comunicado dijo que, con base en sus análisis, "los desinfectantes de manos a base de alcohol importados de México, se encontró que 84% de las muestras analizadas por la agencia desde abril hasta diciembre de 2020 no cumplían con las regulaciones de la FDA". Dentro de la lista de más de 200 desinfectantes, la dependencia agregó productos contaminados directamente o, bien, fabricados en las mismas instalaciones donde fueron elaborados otros productos que resultaron estar contaminados con metanol.

Entre estos se encuentran:

Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer

Klar and Danver Instant Hand Sanitizer

Modesa Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E

The Honeykeeper Hand Sanitizer

Assured Instant Hand Sanitizer

Bio aaa Advance Hand Sanitizer

LumiSkin Advance Hand Sanitizer

QualitaMed Hand Sanitizer

Next Hand Sanitizer

NuuxSan Instant Antibacterial Hand Sanitizer

Checa aquí la lista completa

Asimismo advirtió que si la población tiene un desinfectante de manos que aparece en la lista, o uno producido por un fabricante en la lista, se les anima dejar de usarlo inmediatamente.

"Deséchelo en un recipiente para residuos peligrosos, si es posible. No lo deseche el producto por el inodoro o por el desagüe, y no lo combine con otros líquidos. Si no cuenta con servicio de eliminación de residuos peligrosos dónde vive, comuníquese con el centro de gestión y reciclaje de residuos, o su gobierno local, para preguntar dónde puede desechar residuos peligrosos", comunicó.

LS