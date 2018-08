Brasil prepara escenario para elecciones sin Lula da Silva

El Partido de los Trabajadores (PT) nombró al ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, como "número dos" de la candidatura presidencial y, si se confirma la inhabilitación del ex mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, el candidato emergente de la izquierda se convertiría en uno de los favoritos.

Esta semana es crucial para que Lula da Silva, encarcelado desde el 7 de abril pasado, conozca sus posibilidades de salir de prisión, pues la Corte Suprema podría pronunciarse sobre un recurso presentado en junio por los abogados del exmandatario para que sea puesto en libertad o, al menos, en prisión domiciliaria.

El PT, que perdió el poder en Brasil tras 13 años con el juicio político a Dilma Rousseff, asegura que el ex presidente es su único candidato, pero si éste es inhabilitado por la Justicia electoral, como previsiblemente podría suceder por su condena a 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, Haddad sería el "número uno" de la izquierda.

En ese caso, según fuentes de la formación brasileña, la candidata del Partido Comunista de Brasil, Manuela d’Ávila, una periodista de 36 años, sería la oficializada como aspirante a la vicepresidencia, pues en Brasil las candidaturas a la jefatura del Estado deben contar con dos miembros.

A pesar de llevar más de 100 días en prisión, Lula da Silva lidera con un 30 por ciento la intención de voto y sería elegido presidente de Brasil por tercera vez si la votación de octubre confirma los datos que las encuestas reflejan desde hace meses.

Sin embargo, no está claro cuál sería el apoyo a Haddad, un académico de 55 años con menos carisma que el ex sindicalista, ya que este hombre de origen libanés no logró reelegirse en 2016 como alcalde de Sao Paulo y perdió en primera ronda con un desconocido, el empresario Joao Doria.

AC