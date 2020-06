Bolton pagará un alto precio: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, pagará un “alto precio” por la publicación de sus memorias, cuyo contenido el mandatario tachó de ilegal.

“Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar”, tuiteó Trump después de que un juez se negara a bloquear la publicación del libro.

El mandatario dijo que el exasesor probablemente había puesto en peligro la seguridad nacional al incluir material clasificado.

El juez sugirió que Bolton podría perder los dos millones de dólares que recibió para escribir el libro por haber incumplido acuerdos de confidencialidad.

Medios estadounidenses filtraron extractos del libro de Bolton, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca) que ofrece la imagen de un Donald Trump que se deja influir por líderes internacionales y que ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.