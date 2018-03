Avión turco con 11 personas a bordo se estrella en Irán

Un avión privado turco que volaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul con al menos 11 personas a bordo se estrelló el domingo por la noche en una región montañosa de Irán, dijeron las autoridades. No había reportes inmediatos sobre víctimas.

La televisión estatal iraní citó a Mojtaba Khaledi, portavoz de la organización de gestión de emergencias del país, diciendo que el avión impactó contra una montaña en Shahr-e Kord y estalló en llamas.

Shahr-e Kord está a unos 370 kilómetros al sur de la capital, Teherán. La agencia de noticias estatal IRNA y la televisión estatal dijeron que los rescatistas estaban tratando de llegar a la escena.

Los aldeanos cerca del accidente vieron llamas provenientes del motor del avión antes del accidente, de acuerdo con un informe de la agencia estatal de noticias iraní Mizan.

La agencia de noticias semioficial Fars dijo que el avión despegó del aeropuerto internacional de Sharjah rumbo a Estambul. Los funcionarios en el aeropuerto no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La empresa privada que maneja las relaciones públicas para el aeropuerto de Sharjah, donde tiene su sede la aerolínea de bajo costo Air Arabia, declinó hacer comentarios de inmediato. Sharjah es un emirato cercano a Dubái.

La agencia de noticias turca Dogan identificó el avión como un Bombardier CL604, con número de serie TC-TRB. El Ministerio de Transporte de Turquía dijo que la nave pertenece a una compañía llamada Basaran Holding, que no pudo ser contactada de inmediato por The Associated Press.

Mina Basaran, una mujer de 28 años que es miembro de la junta directiva de Basaran Holding y ha sido señalada para ser la próxima directora de la compañía, colocó fotos en Instagram de lo que parece ser su despedida de soltera en Dubái. Entre las fotos hay una del avión, colocada hace tres días.

Los videos más recientes colocados en la cuenta de la mujer la muestran con unas amigas en un concierto de la cantante británica Rita Ora, en un popular club nocturno de Dubái.

La crisis del domingo se produce después de que en febrero un ATR-72 iraní, un turbohélice bimotor usado para vuelos regionales de corta distancia, se estrelló en el sur de Irán y mató a las 65 personas que iban a bordo.

GC