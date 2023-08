María Fernanda Sánchez Castañeda fue encontrada sin vida en un canal de Berlín el pasado sábado, según confirmó la Policía local. La estudiante de 24 años llevaba dos semanas desaparecida, tras ser vista por última vez en la capital de Alemania.

La policía señaló que el cadáver fue encontrado por un transeúnte cerca de un puente en el canal de Teltow, en el distrito de Adlershof. El testigo informó a las autoridades poco antes de las cuatro de la tarde, de acuerdo con la unidad de casos criminales.

La policía de Berlín dijo este domingo que una autopsia sería el siguiente paso para determinar las circunstancias de la muerte de María Fernanda Sánchez.

Una vocera de la policía declaró: "Se ha abierto una investigación sobre la muerte. La causa de la muerte se aclarará en el curso de una autopsia". Asimismo añadió que es probable que se lleve a cabo en los próximos días.

Asimismo, la portavoz repitió la declaración inicial de la policía acerca de que hasta el momento no se había podido establecer ninguna influencia externa en la muerte de la joven de 24 años.

El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, en entrevista con Foro TV, comentó que el cuerpo de la joven no presentó indicios de violencia: "Aunque no hay indicios de violencia, no se descartan ningún escenario y la autopsia nos va a dar mucha luz, martes o miércoles de la próxima semana", afirmó.

La familia de María Fernanda ha sido muy reservada sobre el caso, pero el sábado por la noche emitió un comunicado confirmando la muerte y pidiendo respeto a su dolor:

Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión.

