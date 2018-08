Arrestan a locutora en Texas por realizar el "Chona Challenge"

Denisse "La Ronca" García, locutora de radio de la estación "La Ley" fue detenida por un alguacil del condado de Hidalgo, Texas, Estados Unidos, luego de realizar el "Chona Challenge".

La comentarista radiofónica no traía licencia, ni seguro de auto; por lo que el representante de la ley, le indicó que fuera más consciente la próxima vez, ya que ponía en riesgo no sólo su vida, sino la de otras personas que circulaban por la carretera en donde realizó el reto.

Cabe destacar que la locutora fue retada por su hija para que realizara el "Chona Challenge". A través de un video comentó lo siguiente: "Me estoy conectando porque mi 'huerca' me está retando a hacer el 'challenge de La Chona', no quiero, pero se me hace que sí lo voy a hacer".

Posteriormente descendió de su auto y empezó con el reto; a segundos de iniciar con el baile, se percató que un policía estaba detrás de ella; por lo que de manera rápida subió a su vehículo. Sin embargo, fue alcanzada por el representante de la ley.

La locutora trató de justificar su acción argumentando que todos estaban haciendo el reto. Mientras era esposada, el oficial respondió: "El hecho de que todos lo estén haciendo, no quiere decir que usted también lo tenga que hacer, por favor sea más consciente la próxima vez, esto no es un chiste".

A su vez, la estación de radio recomendó a sus radioescuchas no realizar retos como este, debido a que ponen en riesgo su vida.

LS