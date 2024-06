El Senado argentino comenzó a debatir este miércoles dos proyectos con reformas económicas, administrativas e impositivas, consideradas clave para asegurar la gobernabilidad del presidente ultraderechista Javier Milei, mientras sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos manifestaban su rechazo en las inmediaciones del Congreso.

La cámara alta, donde el partido gobernante La Libertad Avanza sólo cuenta con siete de los 72 senadores, debatía el proyecto de la llamada Ley de Bases y luego hará lo propio con otro que incluye reformas fiscales.

Ambos obtuvieron luz verde en la Cámara de Diputados a fines de abril y, de ser aprobados, deberán volver a ese recinto para su votación final, ya que han sido sometidos a distintas modificaciones que el oficialismo acordó con opositores dialoguistas.

En las cercanías de la sede legislativa cientos de manifestantes, entre ellos los miembros de la Confederación General del Trabajo —la principal central sindical— mostraban su descontento rodeados por fuerzas policiales que fueron desplegadas por el Ejecutivo.

Milei, un economista ultraliberal, viene luchando por conseguir sus primeras leyes desde que llegó al poder hace seis meses, en los que se ha topado sobre todo con la resistencia del kirchnerismo —el sector del peronismo que gobernó gran parte de los últimos 20 años, y es la primera fuerza en ambas cámaras—, y de fuerzas izquierdistas contrarias, al fuerte ajuste que ha implementado, así como a las reformas que buscan terminar con décadas de intervencionismo del Estado en la economía.

Mientras el debate transcurría en el Senado, Milei volvió a defender sus políticas en un acto público, y afirmó que lo tendrán que "sacar muerto" de la casa de gobierno, antes que ceder en su determinación de impedir el déficit fiscal.

Durante una charla ante empresarios, el mandatario expresó su deseo de que el Senado apruebe las dos iniciativas legislativas, que concretarían "la reforma estructural más grande de la historia argentina" y la reactivación de la economía, hoy en recesión.

Agregó que tiene en carpeta "3 mil 200 reformas estructurales más".

Con una representación del 10% en el Senado y del 15% en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, el partido liderado por el mandatario argentino, se vio obligado a ceder terreno en sus objetivos reformistas originales, durante las negociaciones a contrarreloj de las últimas horas.

"Lo más importante es que Milei demuestre que puede aprobar leyes en el Congreso porque, hasta aquí, el hecho de que no haya podido sancionar una, es un síntoma de gran debilidad política ", dijo a The Associated Press Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.

El respecto, indicó que el mandatario "puede tener la mejor de las ideas económicas, puede salir de Argentina y hablar con empresarios para traerlos a invertir, pero ellos le van a preguntar '¿Qué capacidad de gobierno tenés vos más allá de tus ideas?' Y es ahí donde Milei no ha podido demostrar capacidad de control del proceso político para lograr sus objetivos de política económica ".

En los últimos días, y al calor de un creciente nerviosismo del mercado por el destino del paquete de reformas, los bonos soberanos argentinos han sufrido una caída, lo mismo que el peso, ampliando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo por encima del 35%.

El gobierno espera que las iniciativas salgan adelante, luego de que en febrero debió retirar del Congreso otra que incluía reformas de mayor calado y que era fuertemente cuestionada. Por ello, debió pactar decenas de cambios con aliados políticos circunstanciales, para lograr su aceptación en la votación en la Cámara de Diputados en abril y de cara al debate que se abrió ahora en el Senado.

El proyecto de la Ley de Bases, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas.

Permite además al gobierno a disolver total o parcialmente organismos de la administración nacional, a excepción de más de 20, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el instituto coordinador de trasplantes.

El proyecto será votado en general y luego será el turno de cada artículo, lo que podría dar lugar a la incorporación de nuevas modificaciones. Posteriormente, los senadores debatirán y votarán el paquete de reformas fiscales.

En lo que se refiere a las modificaciones acordadas en las últimas horas, el gobierno aceptó en el texto de la Ley de Bases, un aumento de las regalías del 3% al 5% por explotaciones mineras, para los gobiernos de distintas provincias.

También se mostró dispuesto a la elevación del mínimo no imponible, en el pago del impuesto a los salarios de los trabajadores de la región patagónica, resignando así ingresos tributarios.

Por otro lado, dio señales en las últimas horas de excluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Nacional y a Radio y Televisión Argentina de la lista de empresas estatales que pueden ser privatizadas.

" Hoy es casi más importante para Milei demostrar que puede sacar leyes en el Congreso que el propio contenido de esta Ley Bases , que originalmente era mucho más amplia, con más iniciativas y que terminó enflaqueciéndose", acotó Romero.

El analista consideró aún más trascendente para el gobierno el futuro del paquete fiscal, "que incluye una serie de cambios impositivos, con régimen de blanqueos y moratorias y la reposición de algunos impuestos que generarían más ingresos" que son fundamentales para las arcas estatales.

