Un oficial de tránsito noqueó a un taxista con un gancho de boxeo. El hecho ocurrió en una provincia de Argentina, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y fue filmado por un testigo que justo pasaba por el lugar del conflicto.

Todo comenzó cuando el agente de tránsito le pidió al conductor que detuviera su carro porque unos minutos antes había estacionado en un sitio en el que no puede hacerlo por ley.

Luego de tener conocimiento de la falta de tránsito, el inspector demora al conductor del taxi y al ver que no contaba con una documentación importante, le ordena que lo acompañe a la entidad municipal a dejar el vehículo y que deje de circular por las calles en esas condiciones.

Fue en el recorrido de esta orden que el conductor atacó al agente de tránsito. "El taxi estaba estacionado en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carné, la cédula verde, pero no tenía el carné de sanidad. Por lo que le indica que tiene que llevar el taxi al corralón", explicó para la prensa argentina el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero.

Ambos hombres iban camino al destino, pero en un semáforo el taxista se bajó del carro y empujó la moto del agente. Lo siguiente que hizo fue arrebatarle la documentación. Esto fue lo que provocó la furia del inspector, quien le propinó un golpe en el rostro al conductor y lo dejó en el suelo sangrando.

Horas más tarde de lo sucedido, cuando el video se hizo viral, Emiliano Nasul se disculpó grabado en otro audiovisual y además fue removido de su cargo.

"Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación. Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación. Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima", fue la declaración pública del agente de tránsito, que además es boxeador profesional.

