La Comisión Europea (CE) aseguró que sigue “preparada” para proteger los intereses económicos de la Unión Europea (UE) y dar una respuesta “firme” a cualquier medida comercial “injusta” de Estados Unidos, después de que Washington anunció el miércoles la decisión de imponer aranceles a las exportaciones europeas de automóviles.

“La cuestión no es si estuvimos sorprendidos o no. La cuestión es si estamos preparados o no; y aquí la respuesta es, sigue siendo, que sí. Estamos preparados para proteger nuestros intereses económicos y, si es necesario, daremos una respuesta firme, proporcionada, fuerte, bien calibrada y oportuna a cualquier medida injusta y contraproducente de Estados Unidos”, declaró el portavoz de la CE Olof Gill en encuentro con los medios.

Subrayó que la prioridad para la UE es encontrar “una solución negociada que funcione para ambas partes” y que “fortalezca” la relación comercial y económica de Estados Unidos y el club comunitario, “que es la más valiosa e importante en el mundo. Creemos que las medidas anunciadas por Estados Unidos van completamente en la dirección equivocada”.

Insistió en que la UE no desea tener que imponer contramedidas sobre las importaciones estadounidenses que entran en el club comunitario. “Creemos que eso no hace bien a nadie, no nos hace bien a nosotros y es un acto de autolesión económica por parte de Estados Unidos”, comentó.

Sobre la lista final de productos estadounidenses a los que la Unión Europea propondrá aplicar contramedidas en respuesta a los aranceles de Washington, Gill dijo que estará “bien seleccionada para crear el máximo impacto frente a Estados Unidos y minimizar el impacto en la economía europea”.

La Comisión Europea dijo la semana pasada que esperará a mediados de abril para aplicar las primeras contramedidas en respuesta a los aranceles estadounidenses al aluminio y acero europeos, ya en vigor, con el fin de dar más margen a la negociación con Washington y lograr una solución.

CT