¿Es posible que una aerolínea te cobre según tu peso?

El peso es una variable muy importante que se debe de tomar en cuenta al momento de pilotar un avión, por lo que muchas veces se ha comentado sobre la viabilidad de poner tarifas a los pasajeros dependiendo de su peso, aunque hay muchas opiniones diferentes acerca del tema.

¿Qué tan importante es el peso de los pasajeros en los vuelos?

Hacer volar un avión no es del todo sencillo, pues depende de diversos factores como el tipo de aeronave, el clima y el peso que carga.

Para explicarlo de mejor manera, tomaremos en cuenta el hilo creado en X por el piloto mexicano Eduardo Vargas (@CapLaloVargas) el pasado 5 de marzo, en el que señala que, entre todas las variables, se toma en cuenta la temperatura ambiente, la elevación del aeropuerto, el peso del avión, el peso de los pasajeros y el de la carga.

"La temperatura no la podemos controlar, la elevación sí, el peso lo podemos controlar hasta cierto punto, ya que si se estima un recorrido distinto al calculado necesitamos más combustible, por eso el peso de los pasajeros lo tenemos que sí o sí tener antes del despegue [...] antes del despegue se hacen cálculos muy exactos para sacar las velocidades de despegue (si no el avión no vuela)", explicó.

Ante las preguntas de varios usuarios sobre cuál es el peso promedio que se toma en cuenta por pasajero, Vargas señaló que ronda los 77 a 80 kilogramos, aunque suele variar si se trata de un hombre, mujer o niño.

Regularmente las aerolíneas realizan encuestas voluntarias en las que piden a pasajeros subir a una báscula, con la finalidad de actualizar los datos para futuros cálculos.

Sin embargo, la cuenta @chitolamb indicó que en Estados Unidos suele ser distinto, ya que se establece un peso diferente en verano e invierno , cuando se suele llevar más ropa y accesorios.

Por otro lado, @esotocun habló sobre la variación que puede haber dependiendo de la nacionalidad de la aerolínea acorde a la fisonomía general de los pasajeros y tomó como ejemplo algunas compañías aéreas de Oceanía, donde en ciertas islas suelen tener habitantes de complexión robusta y se llega a considerar un promedio de 150 kilos por persona.

¿Hay aerolíneas que cobran en función del peso del pasajero?

En 2013, la aerolínea Samoa Air fue la primera en el mundo en introducir un polémico modelo en el que los pasajeros debían ingresar su peso corporal en un calculador que indicaba el precio final del boleto en función de esta medida.

Sin embargo, tras algunos meses y bastantes críticas, la compañía decidió no continuar con el mecanismo.

Existen otras aerolíneas en las que las tarifas no dependen del peso del pasajero, pero sí t ienen políticas y facilidades para usuarios de talla grande que puedan requerir un asiento extra.

Ejemplo de ello es KLM (aerolínea bandera de Países Bajos), cuyo sitio web indica que se puede reservar un segundo asiento con un 25% de descuento sobre el precio original.

Otro caso es Southwest Airlines. Esta aerolínea estadounidense cuenta con la política Customers of Size (traducido como Clientes de Tamaño), la cual permite reservar hasta un asiento extra para pasajeros de talla grande, a quienes se les podrá reembolsar el costo adicional del lugar si así lo solicitan.

En caso de haber llegado al aeropuerto sin la reserva de un segundo asiento, se asignará uno de cortesía si lo hubiera libre o se le reubicará en un vuelo alternativo con asientos disponibles.

