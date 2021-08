La variante delta del virus que causa la covid-19 ya se ha detectado en más de 100 países en todo el mundo y continúa propagándose rápidamente.

Se cree que se convertirá en la variante dominante a nivel mundial en los próximos meses.

Debido a que es altamente contagiosa, esta variante está provocando nuevos brotes en algunos países, particularmente entre las personas no vacunadas.

Y muchos gobiernos han tenido que imponer nuevas restricciones en sus poblaciones.

En Estados Unidos, por ejemplo, la delta es ahora responsable del 83% de los casos de covid-19.

Y con menos de la mitad de la población de ese país completamente vacunada, existen las condiciones para que el virus SARS-COV-2 continúe evolucionando y propagándose rápidamente.

La variante delta ya se ha detectado en más de 100 países alrededor del mundo, incluido Indonesia. GETTY IMAGES

A continuación te explicamos lo que se sabe de la variante delta del coronavirus y qué puedes hacer para protegerte.

1. ¿Qué es la variante delta y en qué se diferencia de otras variantes?

Los virus mutan todo el tiempo y la mayoría de los cambios son intrascendentes.

Pero hay alteraciones que pueden hacer que la enfermedad sea más infecciosa o peligrosa, y estas son las mutaciones que tienden a dominar.

Actualmente hay miles de variantes del virus que causa la covid-19 circulando en el mundo.

En el caso de la delta -o B.1.617.2-, que fue identificada por primera vez en India en diciembre de 2020, el virus ha experimentado cambios genéticos que le han permitido una mayor transmisibilidad.

Datos publicados por el gobierno británico indican que la delta es entre 40 y 60% más transmisible que la variante alfa (detectada en Inglaterra) y casi dos veces más transmisible que la cepa original del SARS-COV-2 identificada en Wuhan, China.

Una de las transformaciones que le ha permitido propagarse con más facilidad es la que ha experimentado en su proteína S, o espiga, la parte con la cual se adhiere a las células humanas.

2. ¿Por qué es tan contagiosa?

Además de la mayor eficiencia del virus para transmitirse, hay otros factores que han influido en su rápida propagación alrededor del mundo.

Una de las principales razones por las que la variante delta comenzó a propagarse rápidamente fue su capacidad para burlar los controles fronterizos y las medidas de cuarentena.

También ha influido el relajamiento de las restricciones, la "fatiga" del distanciamiento social que muchas personas están experimentando alrededor del mundo y el retiro, en muchos países, de las medidas de control para evitar los contagios, como el uso de mascarillas.

Y otro factor importante es la desigual e inequitativa distribución de vacunas alrededor del mundo.

3. ¿Cuáles son los síntomas?

En Reino Unido, donde la variante delta fue dominante en junio, los síntomas más comúnmente reportados eran dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

El profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres y que dirige el llamado Estudio de Síntomas Zoe Covid, explica que las personas más jóvenes que contraen la variante delta pueden sentirse "más como si tuvieran un resfriado fuerte".

Según el experto, los síntomas clásicos de covid-19, que incluyen tos, fiebre y pérdida de olfato o gusto, son menos comunes con la variante delta, de acuerdo a los datos que su equipo ha estado recibiendo de miles de personas que están registrando sus síntomas en una app.

"Desde principios de mayo, hemos estado observando los principales síntomas de los usuarios de la aplicación, y no son los mismos que antes", explica el experto.

La fiebre sigue siendo bastante común, pero la pérdida del olfato ya no aparece entre los diez síntomas principales, agrega.

"Esta variante parece funcionar de manera ligeramente diferente", señala el epidemiólogo.

"La gente puede pensar que acaba de tener algún tipo de resfriado estacional y sigue yendo a fiestas y puede contagiar a otras personas.

"Creemos que esto está alimentando gran parte del problema".

Los síntomas, sin embargo, parecen variar dependiendo de si la persona ha recibido una o dos dosis de la vacuna o si no está vacunada.

4. ¿Puedo contagiarme con la variante delta aun si estoy vacunado?

Sí.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indican que la mayor propagación de casos con pronósticos severos está ocurriendo en lugares con tasas bajas de vacunación.

Sin embargo, también las personas completamente vacunadas pueden contagiarse y transmitir el virus a otros. EPA

"Las personas vacunadas parecen ser infecciosas durante un período más corto", indican los CDC.

"Las variantes anteriores generalmente producían menos virus en el cuerpo de las personas completamente vacunadas e infectadas que en las personas no vacunadas. Por el contrario, la variante delta parece producir la misma cantidad alta de virus en personas no vacunadas y completamente vacunadas".

Los CDC indican que la infección en personas vacunadas disminuye más rápido que en quienes no están vacunadas, lo cual sugiere que "las personas completamente vacunadas serán infecciosas durante menos tiempo que las personas no vacunadas".

5. ¿Las vacunas protegen contra la variante delta?

Las vacunas actuales se diseñaron para versiones anteriores del coronavirus, lo que significa que es posible que no sean la combinación ideal para las nuevas variantes y, por lo tanto, es posible que no funcionen tan bien.

Pero los expertos dicen que las inmunizaciones siguen siendo muy eficaces para proteger vidas al reducir el riesgo de enfermedades graves y hospitalizaciones.

Un análisis del organismo de Salud Pública de Inglaterra (PHE) encontró que dos dosis de la vacuna Pfizer o AstraZeneca eran más del 90% efectivas contra las hospitalizaciones por covid-19 causadas por la variante delta.

Los expertos afirman que es vital que las personas reciban ambas dosis para obtener la máxima protección contra las variantes existentes y emergentes.

Y, mientras tanto, los científicos continúan trabajando en la modificación de las vacunas existentes para que puedan proteger contra todas las mutaciones.

6. ¿Si ya me vacuné, debo ponerme un refuerzo ante el riesgo de la variante delta?

Por ahora no parece haber datos que muestren que es necesaria una tercera dosis de vacuna para la población general.

Los estudios indican que la vacunación genera una respuesta duradera y la protección puede prolongarse meses o incluso años.GETTY IMAGES

También se sabe que las vacunas protegen contra los efectos más severos de la enfermedad.

Pero con variantes más contagiosas como la delta, los científicos señalan que es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre la posibilidad de ofrecer una vacunación de refuerzo.

Por otra parte, la OMS ha dicho que antes de considerar las dosis de refuerzo, la principal preocupación por el momento debería ser que la mayoría de las personas alrededor del mundo estén vacunadas.

Y en muchos países de bajos ingresos, sólo el 1% de los adultos han recibido una dosis de la inmunización.

7. ¿Es la variante delta más peligrosa para los niños?

En Estados Unidos ha habido informes de un incremento gradual en el número de niños admitidos en hospitales con covid-19 en meses recientes.

Esto ha generado preocupación entre algunos médicos de que la altamente contagiosa variante delta sea la responsable de este incremento.

Pero hasta ahora no está claro si la delta está causando un aumento en los casos pediátricos de covid-19 o si esta variante provoca enfermedad más severa en los niños.

"No hay evidencia firme de que la enfermedad sea más severa (en los niños)", le dijo al diario The New York Times el doctor Jim Versalovic, jefe interino de pediatría del Hospital Infantil de Texas, en Houston.

"Ciertamente estamos viendo casos severos, pero hemos estado viendo casos severos a lo largo de toda la pandemia", agregó.

8. ¿Cómo puedo disminuir el riesgo de contagiarme con la variante delta?

Los expertos subrayan que, con lo que se sabe hasta ahora de la variante delta, es necesario continuar con las estrategias de prevención para reducir su propagación.

Las autoridades recomiendan seguir observando medidas de precaución. NTX

Por ahora la mejor protección es la vacunación, pero, tal como señalan los CDC, "debemos usar todas las estrategias disponibles, incluido el uso de mascarilla en interiores de lugares públicos, para detener la transmisión".

"Aunque las vacunas son altamente efectivas, no son perfectas y seguirá habiendo infecciones aún entre los vacunados", indican los CDC.

"Esto quiere decir que aunque el riesgo de infectarse estando vacunado es bajo, habrá miles de personas vacunadas que se infectarán e podrán infectar a otros, especialmente con la rápida propagación de la variante delta".

"Y esto a su vez aumentará las posibilidades de que surjan nuevas variantes preocupantes", advierte el organismo.

***

