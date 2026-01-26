“Ya chole” con la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho hasta la saciedad, y el sábado pasado lo volvió a recalcar en su visita por Tamaulipas, “México siempre ha sido un país libre, independiente y soberano… Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, cuando se refería a las ya también innumerables amenazas de posibles acciones -“en cualquier lugar”- en territorio mexicano en contra de los cárteles de la droga por parte de su homólogo Donald Trump.

Pero la declaración respondía también a inquietudes sobre la “sorpresiva” visita del jueves pasado de Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la “coincidencia” que ese día se detuvo o entrego, al ex atleta olímpico canadiense Ryan James Wedding -quien aparentemente radicaba en nuestro país, que desde aquí operaba sus cuantiosas operaciones a Canadá y Estados Unidos y contaba con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación-, a quien se le compara con Pablo Escobar o el “Chapo” Guzmán.

Desde que salimos de la escuela primaria -de acuerdo con la asignatura de Historia y Formación Cívica y Ética en educación básica-, sabemos que somos “Un país, libre, independiente y soberano”, ya que, tras la consumación de la Independencia, México se convirtió en una república soberana, destacándose la lucha por la autodeterminación frente a intervenciones extranjeras. Pero Claudia no puede recurrir al mismo estribillo -casi todos los días- cuando en algunas acciones de la relación bilateral con nuestro vecino del norte nos damos cuenta que sí tenemos soberanía, pero con algunas “intromisiones”.

No vayamos tan lejos, solamente retrocedamos a los acontecimientos del “Chapo canadiense” de la semana pasada, donde las máximas autoridades del vecino pregonaron su “intervención” en suelo mexicano para la detención del susodicho. El director del FBI dijo sobre la detención, “Nuestros equipos del Grupo de Rescate de Rehenes, el mismo que capturó a Nicolás Maduro, actuaron con precisión, disciplina y total profesionalismo, juntos nuestros socios mexicanos”, mientras que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, textualmente estableció que, “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia estuvieron a otro miembro de la lista de las 10 más buscados por el FBI… agradecemos a las autoridades mexicanas por su apoyo en este caso”. ¡Más claro, ni el agua!

Así que, “ya chole” con la soberanía y mejor abramos el zaguán a la colaboración bilateral responsable para acabar con un problema que no deja vivir en paz.

Usted, ¿qué opina?