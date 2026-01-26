El costo (imposible) de un seguro médico privado Alejandra tiene 34 años; en 2019 pagó 12 mil 600 pesos por su póliza de seguros de gastos médicos mayores. Tras alzas anuales sostenidas y un aumento del 35% este 2026, ahora debe pagar 32 mil 900 pesos (161% más que en 2019).

¿Quién paga un seguro de gastos médicos mayores en México? Los que pueden, pero ahora serán menos por el aumento desmedido en el costo de las pólizas este 2026.

Este año otro factor encarece las pólizas y se añade al aumento de por sí elevado del 15 al 25% anual registrado desde la pandemia.

Tras una disputa que comenzó el sexenio anterior, el Gobierno federal finalmente prohibió este 2026 a las aseguradoras acreditar el IVA ante el SAT por concepto de indemnizaciones y reparaciones.

Por ejemplo, si la aseguradora pagaba 100 pesos más 16 de IVA por una cirugía, solicitaba después al SAT el reembolso de los 16 pesos. Ahora, ya no puede hacerlo.

Para el Gobierno, esto era un abuso, pues ese IVA no es un gasto de la empresa, sino un beneficio del cliente. Tú sólo puedes acreditar o restar de tus impuestos el IVA de las cosas que compras para que funcione tu negocio.

Según el fisco, las aseguradoras “saludaban con sombrero ajeno” al usar un impuesto de un tercero para reducir sus obligaciones fiscales.

Al quitarles ese beneficio, las empresas aseguradoras hicieron lo que cualquier empresa haría: cargar al cliente ese 16% extra en las pólizas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó en días pasados que esta nueva medida del SAT afecte a los asegurados, pero la realidad la desmiente.

Hablé con agentes y usuarios. Todos confirman que los aumentos en las primas alcanzan hasta un 35% este año. Para cada asegurado varía según su sexo, edad, enfermedades preexistentes y deducible a pagar en caso de un evento. Los aumentos son más onerosos en las pólizas para mayores de 50 años.

Si bien se trata de un sector privilegiado -sólo el 7% tiene un seguro de gastos médicos mayores en el país-, este fenómeno repercute socialmente: la expulsión de asegurados del sector privado es recibida por un deficiente y saturado sistema de salud pública.

Si se mantiene el promedio de aumento de los últimos siete años en las pólizas de seguro (alrededor de 14%), cuando Alejandra cumpla 60 años su póliza será de un millón de pesos anuales. ¿Absurdo? Sí ¿Insostenible? Definitivamente, pero real.

Mañana continúo con este tema.