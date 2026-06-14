¡Ya basta!

No se puede hablar de que se ha ganado la “batalla”, pero el hecho de que “el balón si rodó” -en la amenazada inauguración del Mundial de Futbol- y que en los campamentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han ido disminuyendo las casas de campaña que se habían instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es un indicio que se empieza a ceder ante la imposibilidad de conseguir las irreales demandas magisteriales que se tiene de un aumento de 100 por ciento de salario y la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 -entre otras cosas-.

Los temores -que sí existían en el gobierno federal- de que el arranque del certamen mundialista pudiera verse afectado de alguna manera, desaparecieron en el momento en que se aplicaron los protocolos de seguridad alrededor del estadio y los aficionados empezaron a llenar el estadio Azteca, lo que -debemos de decirlo- representó un triunfo de las autoridades ante los riesgos que se pronosticaban ante la agresividad de quienes se han venido manifestando desde el pasado 25 de mayo.

La posición que se ha asumido desde Palacio Nacional, a pesar de que fue una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum de hacer una prioridad resolver las demandas de la CNTE, rindió frutos en esta primera fase, en el sentido de que no se cumplió con el propósito de boicotear el inicio del Mundial y alterar el evento. Se atendió a los demandantes con las mesas de diálogo, en donde se les escuchó y ofreció una serie de posibles acuerdos para terminar con el conflicto, aunque estos fueran muy distantes de las pretensiones de los educadores.

El viernes, la presidenta Sheinbaum fue muy clara al señalar, “... que caso tiene el diálogo si se siguen manteniendo en la misma posición. Aquí hemos hecho varios planteamientos; además, en la mesa dicen una cosa y luego hacen otra cosa afuera”. Y sí, ya son muchos años de intransigencia magisterial -de ese sector-, que utilizando la violencia y con acciones fuera de la ley, actúan para hacerse escuchar y se ha empeñado en hacer de las suyas. La presidenta tiene el derecho a ignorar a quienes exigen bajo esos argumentos y no son capaces de mediar en la posibilidad de las realidades de la situación y del país, pidiéndoles mejor se pongan a cumplir con su responsabilidad, que es la de educar y no abandonar las escuelas y dedicándose solamente a perturbar el orden. ¡Ya basta!

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