Lo de Antonio Juárez Trueba ya no tenía remedio. Quien hasta ayer era director del SIAPA se había convertido más en un político oficioso que en un director de la distribución del agua potable en una ciudad de más de cinco millones de habitantes. Además, él lo sabía perfectamente: sus días estaban contados. Falta ver, aunque sus amigos no lo quieren aceptar, que Juárez Trueba puede enfrentar sanciones por su desempeño al frente del organismo. Pero la historia del SIAPA tiene otro protagonista y se llama Ismael Jáuregui Castañeda.

La pregunta del millón: ¿Y qué va a hacer Ismael Jáuregui en el SIAPA?

Ayer, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, lo presentó como el relevo al frente del organismo y anunció que deberá encargarse de dos temas centrales, a la brevedad: la calidad y la escasez del agua.

Tiene mucho sentido, ante las quejas crecientes de miles de ciudadanos que denuncian todos los días, agua turbia o negra, malos olores y en muchas colonias, la falta total de líquido.

Pero anunciarlo es una cosa. Recuperar el agua potable que se recibió durante décadas en las redes de tubería y los grifos es otra muy diferente. La verdad es que parece casi imposible, porque en los últimos años las cosas no solo no han mejorado, sino todo lo contrario.

Por principio de cuentas, Jáuregui Castañeda llevaba semanas estudiando y revisando la oferta; tanto el gobernador Lemus como el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, lo habían contemplado como el relevo ideal para el cargo. Han trabajado con él por más de una década y su desempeño como director de Obra Pública merece reconocimiento propio y ajeno, ¿pero dirigir al SIAPA, un organismo quebrado, hundido y sin recursos? Eso es algo muy distinto.

El nuevo director seguramente pidió garantías y apoyo político y económico. ¿Para qué dirigir al SIAPA si no es capaz siquiera de recuperar la cartera vencida (más de 18 mil millones de pesos) o mejorar sus métodos administrativos? ¿Para qué cargar con un aparato burocrático plagado de personas que no tienen conocimiento ni capacidad y que llegaron impulsados por amistades políticas? Sólo hay que recordar el caso de Elizabeth Castro, uno de los principales escándalos que no quiso o no pudo enfrentar Juárez Trueba.

Pues a Ismael Jáuregui le brindarán una base de apoyo. Mientras revisa el proceso de entrega y recepción, para el que le quedan escasos 10 días, se prepara para dirigir el SIAPA a partir del 1 de abril.

Para las obras más urgentes, sobre todo las de abasto de agua, ya no se apoyará en la Comisión Estatal del Agua ni en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que lo único que hicieron en apoyo a Juárez Trueba fue grabar videos y encabezar mesas de análisis; el nuevo director contará con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) que encabeza David Zamora Bueno, que sí tiene recursos económicos y que además, es uno de los principales pilares del gobierno de Pablo Lemus.

¿Y dinero? Pues para las obras y la reestructuración que haga falta, el gobernador Lemus envió al Congreso estatal, ayer mismo, el esperado proyecto de reestructuración que contempla más de 6 mil 500 millones de pesos para el organismo.

Es el punto de partida. Sí hay diferencias. Ahora le toca a Ismael Jáuregui.