De aquí al Mundial, la agenda del Gobierno de Jalisco está más o menos clara y la del gobernador llena. Antes de mayo, Lemus va a inaugurar un montón de pequeñas obras que tienen que ver con el campeonato de Futbol y particularmente eso que pomposamente llaman Línea 5, y que no es sino una extensión del Peribus hacia el aeropuerto. La obra no pierde mérito, tener transporte masivo hacia el aeropuerto es un larguísimo anhelo y hacerla fue una gran decisión. La pregunta es qué sigue, cuál es el proyecto de Gobierno después del Mundial.

Al Gobierno de Lemus le están reventando los temas en la cara. El aumento al transporte y la fallida imposición de la Tarjeta Naranja, la debilidad de las instituciones de seguridad mostrada durante la captura y muerte de El Mencho, y la caída del sistema de agua potable mostraron un Gobierno con poca capacidad de reacción frente a problemas que debieron estar en el radar.

El Mundial, que pasará como un suspiro, le da al Gobierno de Lemus tres meses para repensarse y repensar cómo encarar lo que viene que, cada día está más claro, no será un día de campo sino algo más parecido a una batalla campal tanto por la elección intermedia en la que Morena se le vendrá con todo, como por la batalla al interior de MC donde cada día es más clara la distancia ideológica de Lemus con el partido.

El tema de la Tarjeta Naranja quedó zanjado con la decisión del Gobernador de no vincularla a la tarifa, lo que no quedó resuelto fue el problema del transporte que, gracias al error de la tarjeta, hoy convoca a un movimiento social que no habíamos visto en años. Para la ciudad es una buena noticia que exista sociedad civil organizada en torno al transporte. Para el Gobierno de Lemus puede ser un dolor de cabeza o una oportunidad, dependiendo de si hay quien dé respuesta y de la capacidad de diálogo.

En el agua las decisiones técnicas no pueden esperar 90 días; entre más tarde empiecen más se va a complicar. Para lo que sí sirven estos tres meses es para tomar las decisiones políticas: ¿mantiene o cambia al director del SIAPA?; ¿reestructura o no la institución?; ¿le da a la secretaría de Gestión Integral del Agua más facultades operativas o la mantiene como está?; ¿abre el agua a la inversión privada, contrata deuda, logra traer dinero de la federación o una combinación de todas? Lo que está claro es que la inversión que requiere el sistema de agua es, según los optimistas, 50 mil millones de pesos.

En seguridad las decisiones son mucho más complejas. Coordinarse, que es lo que presumen como gran política tanto la Presidenta Sheinbaum como el gobernador Lemus, no basta. La decisión que tiene que tomar el gobernador es si va a dar la batalla para recuperar algunos de los municipios donde el crimen organizado tiene presencia importante pero no control absoluto, o dejará hacer y pasar, como hizo su antecesor, Enrique Alfaro, con la excusa de que es un asunto federal.

La pregunta flota como balón en el área tras un tiro de esquina: ¿Y después del Mundial, qué?