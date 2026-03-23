La lotería del SIAPA

- ¿Es seguro si me baño y me lavo los dientes con esa agua? -le pregunté a la persona operadora de Siapatel. Su respuesta fue inesperada.

El miércoles pasado reporté al teléfono del SIAPA (33-3668-2482) el agua con olor a “podrido” que sale desde hace varias semanas en casa.

Me sorprendió: esperé sólo ocho minutos en la línea (estaba listo para aguantar hasta una hora).

La persona, muy amable, me pidió mi número de cuenta contrato, nombre y la descripción del problema.

Una vez generado mi reporte, me indicó que eso bastaba para mandar trabajadores del organismo a tomar muestras del agua en mi domicilio “para verificar qué está ocurriendo”.

Le compartí mi confusión a la persona del otro lado de la línea sobre la contradicción institucional acerca de la calidad del agua.

La Coprisjal prohíbe su uso para bañarse o lavarse los dientes por riesgo sanitario; el secretario de Salud pide que sólo evitemos beberla (dos días después de mi reporte minimizó la presencia de coliformes fecales en el agua a pesar de que la norma exige cero presencia), y el SIAPA sostiene que el suministro cumple con la norma, pero… la UdeG sostiene que representa un riesgo para la salud…

Tras este largo planteamiento, le pedí que me aclarara si era mejor evitar el agua para uso general. La persona operadora se sinceró:

-No es recomendación, pero si no tenemos más, pues qué le puedo contestar, yo en mi casa tengo el mismo problema, yo lo que he hecho es poner pastillas de cloro en lo que es el tinaco, cada semana me subo a la azotea y limpio el tinaco.

Ya no insistí. Sólo hice un último intento para conocer mis posibilidades:

-Oiga, pero si usted que trabaja en el SIAPA en atención a reportes no le han resuelto, ¿me van a resolver a mí?

-Es que eso es en general, en toda la ZMG está este problema…

El muestreador, me precisó, debe acudir en un plazo de dos a cinco días hábiles. Esta semana se cumple la fecha límite.

En la nómina del SIAPA aparecen cuatro “muestreadores” adscritos a la Subdirección de Laboratorios. Su sueldo mensual bruto es de 25 mil pesos.

Apenas cuatro muestreadores para el millón y medio de domicilios a los que surte el SIAPA.

Una lotería, ni más ni menos.