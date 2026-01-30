Trump y sus elogios tras la traición

Claudia Sheinbaum y su equipo deberán leer con mucho cuidado y precisión lo que hay detrás de los nuevos halagos de Donald Trump, luego de la sorpresiva llamada que tuvieron ayer, la segunda en lo que va de enero.

Porque los elogios llegan luego de cuatro semanas en las que han escalado los reclamos por mayores resultados en la lucha antinarco y presiones por no respaldar los ánimos expansionistas de Trump, en el caso de Venezuela y Cuba.

Apenas ayer, luego de comentar tras la llamada telefónica con Sheinbaum, que los mexicanos deben sentirse orgullosos de tener una líder “maravillosa e inteligente”, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países, empresas o entidades que vendan o suministren hidrocarburos a Cuba, en su búsqueda de derrocar al régimen socialista de esa isla.

El tema del petróleo que México le suministra a Cuba; el del aterrizaje de un avión portatropas del Ejército de Estados Unidos en Toluca; los avisos a líneas aéreas desde los Estados Unidos de eventuales operaciones en el espacio aéreo nacional; y el caso más reciente de la confusa detención del presunto narco canadiense Ryan Wedding, han hecho trastabillar y afectado la credibilidad de la Presidenta en sus ruedas de prensa mañaneras.

Y justo todos estas temas, fueron detonado luego de la primera llamada que hizo Sheinbaum este año, el lunes 12 de enero, a su homólogo estadounidense, para hablar de los anuncios que luego de la intervención militar en Venezuela, hizo Trump del inminente ataque terrestre de fuerzas estadounidenses contra los capos “que controlan ese país” en suelo mexicano, y de los resultados “tangibles” que pidió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el combate al narco en México, el domingo 11 de enero en una charla telefónica con el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

Tras aquella llamada de 15 minutos con Trump, la Presidenta descartó una intervención militar de Estados Unidos, aunque reconoció que su homólogo le volvió a insistir en esa posibilidad, pero que ella le aclaró nuevamente que ese tema no estaba en negociación, porque atentaba contra “la soberanía de México y la integridad territorial”. Incluso aseguró que, en esa conversación telefónica, Trump le preguntó sobre el caso Venezuela y que ella le expresó el rechazo del Gobierno de México a la operación militar en aquel país.

De aquel telefonema no hubo versión del presidente estadounidense, sólo se desencadenaron todos los episodios mencionados arriba, en el que destaca, claramente, cómo EU rompió el acuerdo de hablar de una entrega voluntaria del supuesto capo canadiense Wedding, y luego desde el FBI, su director narró un operativo de detención en México, con la participación incluso de agentes de élite que habían participado en la extracción del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, exhibiendo gravemente a la Presidenta.

Ayer sí hubo versión de la llamada con Sheinbaum de Trump. Fueron los elogios tras la traición.