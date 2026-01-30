Salinas Pliego: abonos facilitos

Qué irónico. El empresario que construyó un imperio cobrando intereses y “abonos chiquitos” a las clases populares, acabó por usar ese mismo esquema para saldar sus cuentas con el fisco. ¿No hay detrás una justicia casi poética?

El SAT confirmó que Ricardo Salinas Pliego pagará 32.1 mil millones de pesos después de obtener un descuento del 37% en recargos por expresar su “voluntad de pago”. Ya desembolsó 10.4 mil millones y el resto, informó el Gobierno, será cubierto en 18 abonos facilitos.

Tras años de una narrativa desafiante en redes contra el “Gobierno autoritario”, el dueño de TV Azteca se quedó sin recursos legales (y con menos recursos económicos). Es el quinto hombre más rico de México, con una fortuna de 5.8 mil millones de dólares, según el ranking en tiempo real de la revista Forbes.

Esto significa que el pago del multimillonario al Gobierno mexicano equivale a una tercera parte de su fortuna.

En un comunicado, el presidente de Grupo Salinas calificó la liquidación del adeudo como el fin de una “persecución”. Es, sin duda, un triunfo político para López Obrador y la actual Presidenta, pero sobre todo representa un acto de justicia fiscal en un país acostumbrado a la excepción para los poderosos.

La renovación de los ministros de la Corte por voto popular otorgó el fallo determinante que obligó al magnate a pagar. En apenas cinco meses se destrabó lo que llevaba 17 años de litigio.

Sólo me queda la duda si esto marca el fin de la impunidad fiscal para los grandes capitales o si se trató de una revancha aislada —no por ello menos justa— del ex presidente López Obrador. ¿Este es un auténtico cambio de reglas o se quedará en puro botín político?

Un último deseo: ojalá que esos 32 mil millones de pesos se reflejen de manera transparente en obras y beneficios para la población, y no sólo en discursos. Porque no basta con cobrar; también hay que saber gastar.

jonathan.lomeli@informador.com.mx