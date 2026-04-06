Tlaquepaque quiere más peso en el SIAPA

Como lo comenté aquí el miércoles pasado, la representación del municipio de Tlaquepaque aprovecharía la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema para los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para pedir un nuevo modelo de gobernanza de este organismo operador del agua, donde los municipios tengan un voto ponderado de acuerdo a su número de habitantes.

Esta petición vino ese mismo primero de abril, tras la convocatoria de la presidenta de la Junta de Gobierno, Karina Hermosillo, titular también de la coordinación general estratégica de Gestión del Territorio, donde le tomaron la protesta al nuevo titular del SIAPA, Ismael Jáuregui, en las instalaciones de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua (SGIA).

El síndico de Tlaquepaque, José Luis Monterde, expuso en su intervención que el modelo de toma de decisiones del SIAPA está agotado, y prueba de ello es que en las últimas décadas ha tenido muchos rescates económicos para poner sus finanzas en orden, y al tiempo se vuelve a caer en los mismos problemas presupuestarios.

Consideró, además, que fue un error llevar al organismo operador del agua a un esquema de votación en el que se deja a los municipios sin peso y fuera de la toma de decisiones, por el voto de calidad del Gobierno estatal a favor del SIAPA. Por ello, dijo, propondrán que se someta a discusión una nueva modalidad de voto ponderado por la población de cada municipio a la hora de definir el rumbo y las acciones en el SIAPA.

Como pasó en la primer sesión ordinaria del año y última que dirigió Antonio Juárez Trueba el pasado viernes 27 de marzo, Tlaquepaque exigió al nuevo director una revisión del adeudo de 200 millones que les reclama el SIAPA, a la que nunca accedió ese ex funcionario.

En la sesión de la Junta de Gobierno del SIAPA se hizo eco de lo que trascendió ese día en el sentido del uso y las instrucciones políticas que surgen desde el Gobierno de Jalisco, de la mano con el partido Movimiento Ciudadano, hacia todas las dependencias estatales, por la reunión de vocerías oficiales que hubo en Casa Jalisco y que ventaneó por error el secretario del Trabajo, Héctor Pizano.

El representante de Tlaquepaque pidió al nuevo director del SIAPA, alejarse de ese tipo de golpeteos políticos para que su gestión tuviera un buen inicio. Como una muestra de voluntad política, Jáuregui acordó una reunión con Tlaquepaque el próximo miércoles para dar respuesta a sus demandas.

Por la crisis sin precedentes que se vive en el SIAPA, y que padecen miles de usuarios a los que sigue llegando agua sucia y pestilente, debe explorarse cualquier propuesta de cambio que mejore su administración y sus resultados. Desde luego, su mejora pasa también por dejar las politiquerías y tejer acuerdos para rescatar lo antes posible, y de forma definitiva a esta dependencia clave en el futuro de Jalisco.