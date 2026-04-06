¡Sacudida en el gabinete!

Tras el fracaso de la reforma electoral que impulsaba Claudia Sheinbaum, nos dicen que Rosa Icela Rodríguez está empacando maletas en la Secretaría de Gobernación, luego de demostrar que como brazo derecho de la Presidenta… era más bien un brazo dormido. En su lugar, cuentan, llegará Zoé Robledo (actual titular del IMSS), a ver si ahora sí alguien logra que las piezas encajen y no anden cada quien por su lado en la 4T.

Nos aseguran que vienen más cambios, pero se aplicarán en menos de dos meses, incluyendo piezas clave en la dirigencia de Morena. ¿Será?

Así que más de uno ya debería ir remojando las barbas, porque viene la venganza de Sheinbaum contra los opositores o los traidores de la alianza política.

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Guadalajara ya puede ir pidiendo su certificado de “ciudad de exportación mundial”… porque, según la cosmopolita Time Out, se coló nada menos que en el lugar 18 de las mejores urbes para vivir. Nada mal para una capital donde el tráfico es un deporte extremo.

El anuncio llegó con fanfarria. Y lo presumió el gobernador Pablo Lemus “Al Estilo Jalisco”, como si el ranking hubiera probado tortas ahogadas y tejuino.

El orgullo es compartido entre la ciudadanía y el Gobierno, una dupla que, cuando quiere, hasta se pone de acuerdo.

Y con el Mundial en la mira, la promesa es clara: dar una experiencia de primer nivel.

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Cuentan que el patriotismo de Donald Trump es tan grande… que lo presume desde el micrófono, mientras otros ponen el cuerpo y la vida.

Porque en su “Furia Épica”, el discurso es muy estadounidense, pero los heridos cuentan otra historia: entre los lesionados, al menos cuatro son mexicanos. Sí, esos que tanto le incomodan al magnate.

El Pentágono lo documenta sin metáforas: también hay hispanos entre las bajas. Pero eso no cabe en el eslogan.

Mientras tanto, Trump amenaza con “desatar el infierno” en Medio Oriente, aunque el frente lo sostienen rostros que no salen en sus discursos.

Patriotismo selectivo: bandera en alto… y mano de obra extranjera al frente. ¿Qué tal?