Tiene que poner “los puntos sobre las íes”

Esta semana vamos a ver “de qué está hecha” la Presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que se perfila será una semana crucial y definitoria. Tres temas son el “foco de atención” y la manera como los resuelva definirá con más certeza el rumbo de su administración y de paso la relación con la Casa Blanca.

Las peticiones de extradición de los funcionarios sinaloenses -de los 8 que quedan pendientes-, el “circo” que su partido -Morena- armó en Chihuahua para iniciar el proceso de destitución de la gobernadora Maru Campos y el “buscapiés que aventó al ruedo” la nueva gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien dijo que el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez -detenido en Nueva York- no fue designado por Rocha Moya, sino que fue una imposición directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), son los tres temas donde misma semana Claudia Sheinbaum deberá “tomar el toro por los cuernos”.

Durante el fin de semana la presidenta guardó silencio sepulcral sobre quienes por “motu proprio” -Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas- se entregaron a las autoridades estadounidenses, en una clara demostración de que las “pruebas” de los ilícitos existen, por lo que Sheinbaum tendrá que dar la cara ante las obviedades, concluir con las investigaciones del resto de los acusados y proceder en todo caso con la extradición.

En Chihuahua, la máxima dirigencia del partido oficialista, investida como “tribunal popular” y encabezados por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, llevó a cabo su manifestación en la capital chihuahuense y desde una tribuna anunció el inicio de recolección de firmas en la entidad para apoyar la petición de destitución de la gobernadora Maru Campos -bajo la acusación de traición a la patria-, cuando aún no hay “pruebas” de que ella haya sido la responsable de la participación de agentes de la CIA en un operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas clandestino y cuando la Fiscalía General de la República (FGR) está abocada a la investigación.

Y la declaración de la gobernadora de Sinaloa, Bonilla Valverde, defendiendo a Rocha Moya y tomando distancia con el nombramiento de Mérida Sánchez como secretario de Seguridad en 2023, al señalar que fue la Sedena la que lo impuso, es una insinuación que no ha de haber caído muy bien en los altos mandos militares, donde la Presidenta es la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas.

No se puede continuar guardando silencio o no actuar. Esta semana la Presidenta Sheinbaum tiene que poner “los puntos sobre las íes”.

Usted, ¿qué opina?