Más allá del caso Rocha Moya

México atraviesa uno de los momentos de mayor tensión en su relación con Estados Unidos desde hace muchas décadas. El deterioro no proviene solamente de desacuerdos políticos o comerciales, sino del cambio estructural planteado por Washington, que ha puesto a la seguridad hemisférica como el eje ordenador de toda la relación bilateral, y México ocupa el centro de esa estrategia. Y esa definición no va cambiar pronto porque es resultado de planteamientos geopolíticos en los hay amplio acuerdo bipartidista en Estados Unidos.

La seguridad dejó de ser un asunto separado del comercio, la migración o las finanzas. Hoy funciona como el paraguas bajo el cual se subordinan todos los demás temas. La cooperación económica, la política migratoria, las cadenas de suministro, la vigilancia financiera y las acciones de inteligencia forman parte de una misma arquitectura estratégica. Los acuerdos en materias como trafico aéreo, marítimo, comercio pasan por la óptica de la seguridad estratégica; las presiones para desacoplarnos industrialmente de China y las fricciones por el AIFA, por ejemplo, son parte de esta nueva óptica.

Ese cambio implica también una transformación en la forma de combatir al crimen organizado. Durante años, el combate al narcotráfico descansó en mecanismos dispersos: cooperación entre agencias, intercambio de inteligencia, programas de asistencia militar y acuerdos discretos de coordinación. Ahora la lógica es distinta. Washington integró bajo una sola conducción política y estratégica todos los instrumentos del Estado estadounidense: Departamento de Justicia, agencias financieras, inteligencia, seguridad fronteriza, vigilancia marítima y cooperación militar.

La prioridad es clara: desmantelar a las organizaciones criminales que han sido catalogadas como terroristas y atacar simultáneamente sus redes políticas, financieras y empresariales. La ofensiva ahora busca desmontar los entornos de protección que permitieron durante años la expansión de esas organizaciones.

El caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe entenderse en ese contexto. Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente determinen los tribunales, lo relevante es la señal estratégica que envía Washington. Las investigaciones, las filtraciones y las acusaciones que comienzan a rodear a personajes cercanos al poder político mexicano no responden a episodios aislados, sino a una lógica de presión escalonada cuidadosamente diseñada.

La reciente entrega de algunos de los primeros indiciados vinculados al entorno sinaloense refuerza esa percepción. No se trata solamente de procesos judiciales ordinarios, sino de movimientos que buscan construir expedientes mayores, ampliar líneas de investigación y generar incentivos para la cooperación de testigos, operadores y exfuncionarios. En la práctica, el Departamento de Justicia estadounidense parece avanzar hacia una estrategia de desmantelamiento progresivo de redes completas, no sólo de individuos.

El caso Rocha Moya pone en evidencia la decisión estadounidense de vincular directamente la relación bilateral con el combate a las estructuras políticas y económicas asociadas al crimen organizado. La presión judicial funciona, en ese sentido, como un instrumento de política exterior y tendrá altos costos políticos.

Por ello, la respuesta mexicana no puede minimizar el problema. Lo que está en discusión es el alcance del nuevo esquema de cooperación bilateral y el grado de intervención operativa que Washington buscará ejercer en territorio mexicano.

La incomodidad para México es evidente. Una tarea que originalmente correspondía al Estado mexicano ha comenzado a desplazarse hacia una lógica de acción conjunta donde la iniciativa política y estratégica parece encontrarse ahora mismo del lado estadounidense. Y en una relación tan asimétrica, perder la iniciativa es un costo enorme.

La entrega de los primeros acusados parece indicar que existen ya mecanismos de coordinación más profundos de lo que públicamente se reconoce. También sugiere que ciertos sectores del Estado mexicano entienden la magnitud de la presión y buscan evitar una ruptura mayor en la relación bilateral. Sin embargo, cada nueva acusación aumentará la tensión política interna.

Resulta difícil prever hasta dónde llegará esta ofensiva. Lo que sí parece claro es que Estados Unidos ha decidido acelerar los tiempos. La estrategia ya no consiste únicamente en contener el flujo de drogas o fortalecer la cooperación policial. El objetivo es reconfigurar las condiciones de seguridad regional bajo parámetros definidos desde Washington. En esas circunstancias, la polarización interna se convierte en una pésima consejera porque las consecuencias potenciales no se limitan al terreno político. Pueden extenderse a la inversión, las finanzas, el comercio y la percepción internacional de México como socio confiable. En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del país para preservar márgenes de soberanía y conducción política en medio de una ofensiva estadounidense que combina instrumentos judiciales, financieros, diplomáticos y de seguridad.

La magnitud del desafío exige la voluntad de reconstruir la relación bilateral sobre nuevas bases de respeto, confianza, responsabilidad y eficacia institucional. Tocará hacer más de este lado de la frontera pronto, evitar caer en la tentación de ganar tiempo y asumir los costos políticos… que los habrá.

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