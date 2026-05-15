Temerarios comentarios de Sheinbaum y Trump

Así como Claudia Sheinbaum ayer se aventuró y atrevió a descalificar a Standard & Poor’s (S&P) -uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, el cual agrupa a las empresas de mayor capitalización-, que bajó de estable a negativa la perspectiva de calificación de México, de Pemex y de la CFE, de lo que dijo “... se equivocó”, fue arriesgado el comentario que Donald Trump hizo antes de emprender su viaje a Beijing, cuando abordado sobre los efectos inflacionarios en la población estadounidense, por el injustificable conflicto con Irán, dijo: “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie”.

Ambas glosas son desafortunadas. El de la presidenta, porque S&P, que agrupa a compañías de tecnología, salud, finanzas, energía y consumo, es el punto de referencia de todos los administradores de fondos, analistas y asesores financieros en todo el mundo para comparar el rendimiento de sus propias carteras de inversión, y es la máxima autoridad en el ramo, mientras que la del mandatario estadounidense, refleja simplemente que “le vale un cuerno” el repunte inflacionario global, al disparar los costos de la energía -petróleo y combustibles-, además de alterar las cadenas de transporte, interesando solamente sus “objetivos personales” con un conflicto impopular y sin el aval del Congreso.

Para la presidenta Sheinbaum, “Vamos bien, yo estoy trabajando todos los días evidentemente, pero confiada en que la economía de México está bien”, cuando los principales indicadores bursátiles muestran otra realidad, mientras que Donald Trump le resta importancia al impacto económico, y 8 de cada 10 de los estadounidenses -según encuesta de la cadena de noticias CNN-, en la que se incluye una mayoría republicana, desaprueban sus política y lo señalan como el responsable de la crisis económica por la que se atraviesa.

A Sheinbaum, quien tiene una aceptabilidad muy elevada en el grueso de la población, sus temerarios comentarios en contra de las calificadas observaciones financieras la exhiben y lo ponen entredicho ante la comunidad internacional, mientras que para Trump “le pone más carga” a la bandeja de la balanza en su contra, cuando se encuentra en la antesala de la elección intermedia de noviembre, donde los pronósticos indican que perderá el control partidario en el Congreso.

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