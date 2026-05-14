La Presidenta de México no parece tener control de nada.

Es cierto que desde el inicio de su Gobierno cargó con el estigma de no mandar. Pero esa sensación se ha ido agudizando conforme han ido avanzando los meses. Y cuando ha tratado de dar un manotazo, éste ha quedado rápidamente sofocado. De un par de meses para acá, ya parece que no controla nada: se le rebelan los aliados, Estados Unidos la trae de piñata, hay descontrol hasta en el calendario escolar, el país no está listo para el Mundial, la economía cruje...

Este desempoderamiento de la Presidenta de México se ha dado por etapas:

Gestación. El primer episodio sucedió justo al día siguiente de que arrasó en la elección presidencial. Cuando empezaron a caer los mercados y a subir el dólar por la super-mayoría de Morena que garantizaba la temida aprobación de la reforma judicial, la presidenta salió a dar un mensaje de calma, dijo que se iba a discutir con tiempo. López Obrador la citó en Palacio Nacional y la presidenta electa salió con otra versión: la reforma iba e iba ya. Encima, López Obrador le nombró a la mitad del gabinete y le dejó como herencia maldita a su hijo en Morena.

Primer intento de manotazo. Cuando se fue López Obrador del poder, los morenistas sintieron que ya podían exhibir la riqueza acumulada. Empezaron los desplantes y la presidenta dio un manotazo. Con una firmeza que era inédita, presentó una carta pública con los lineamientos de austeridad en Morena. Trató de meter a todos en cintura. Fracasó. No le hicieron caso. A las pocas semanas, Adán Augusto, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Monreal, Pedro Haces, Noroña pasaron un verano de oro y sus fotos entre lujos y vacaciones constituyeron un franco desafío a la presidenta.

Segundo intento de manotazo. En el 2025, el gobierno federal abrió dos investigaciones letales contra el obradorato: la del huachicol fiscal que salpicaba al secretario de Marina de López Obrador y la de La Barredora que hunde a Adán Augusto López, secretario de Gobernación y hermano de AMLO. Se (mal) interpretó como una señal de que la presidenta decía, finalmente, “ya llegué”. No fue así. La orden de la presidenta fue proteger al almirante Ojeda. Y Adán Augusto dejó de ser coordinador, pero sigue siendo el gran operador del Senado a través de su incondicional Ignacio Mier.

2026, el descontrol total. Febrero. El libro de Julio Scherer. Las acusaciones eran brutales y venían de adentro. Marzo. Sus aliados del PT y el Verde rechazaron por tercera vez su reforma electoral. Una humillación legislativa. Abril. Estados Unidos acusó por narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Reventó todo: la decisión de la presidenta de proteger a Rocha ha puesto en riesgo al país y la ha sometido a una disciplinada e incesante metralla de filtraciones y declaraciones diarias provenientes de Estados Unidos que la dejan mal parada siempre. En Mayo, todavía asfixiada por el caso Rocha Moya, desató una rebelión de madres y padres de familia por el cambio de última hora en el calendario escolar. Ayer, la calificadora financiera S&P puso en perspectiva negativa a México.

Todo fuera de control.

carlosloret@yahoo.com.mx