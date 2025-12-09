Te frenan, te culpan, te cobran

Esto ocurrió hace unos días en Guadalajara:

-Operadora del 911: ¿Cuál es su emergencia?

-Reportante: Hola, aquí tengo un señor que está muy alterado conmigo.

-Operadora: ¿No le ha hecho ninguna agresión física, señorita?

-Reportante: Pues no, pero aparece y me dice que me baje del carro.

-Operadora: ¿Usted se encuentra sola, señorita?

-Reportante: Sí, estoy sola.

-Operadora: ¿Usted se encuentra a bordo de un vehículo?

-Reportante: Sí.

-Operadora: El vehículo que la está agrediendo cómo es, señorita.

-Reportante: Es una moto.

-Operadora: ¿Qué es de usted?

-Reportante: Nada, literal él venía delante de mí, se frenó, sintió como un choque y me está diciendo que me baje, que él tiene artillería pesada, que le ocupo dar dinero.

-Operadora: Y la persona simuló la caída y la culpa a usted de que él se cayó…

-Reportante: Ajá, como si lo choqué, pero él quería que yo lo chocara porque se venía frenando.

El Escudo Jalisco C5 atendió este caso tras una llamada al 911. Gracias a la rápida intervención de la policía, se evitó que una joven fuera víctima de un “montachoques”, una forma de extorsión en hechos de tránsito.

Son bandas delictivas que provocan choques menores para extorsionar a sus víctimas exigiendo dinero para supuestos gastos médicos, reparaciones o compensaciones inmediatas como el celular u objetos de valor.

Pueden tornarse violentos y algunas veces llegar a la agresión física.

Si eres mujer o adulto mayor debes estar doblemente alerta: es un perfil de víctima que suelen elegir si viajan solas.

Ellos provocan el accidente con una maniobra de frenado inesperado, luego intimidan a la víctima y la presionan para que pague sin intervención de la autoridad (que luego también te extorsiona de otras formas).

Usan motocicletas y vehículos sedán con golpes viejos (que emplean como pretexto), y operan en vías rápidas como Periférico.

Otras veces actúan dos o más extorsionadores y uno se hace pasar por ajustador o asesor.

Cuando el conductor no tiene su auto asegurado, les facilita la estafa.

La recomendación es simple: si sospechas del otro conductor o se torna violento, quédate en tu auto, sube tus ventanillas y llama al 911. En ningún caso pagues en efectivo.

Esta modalidad de extorsión es relativamente reciente y ocurre en zonas urbanas del país. Desde febrero de 2022 la Secretaría de Seguridad Jalisco comenzó a alertar del fenómeno.

Estas bandas delictivas cambian de modus operandi, lo que hace más difícil su identificación.

Como esta forma de extorsión no está tipificada en el Código Penal de Jalisco, la autoridad no tiene un registro claro de cuántos casos hay.

Aun así, en 2024 se registraron al menos 90 casos de este tipo en la metrópoli, según estimaciones del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Jalisco.

Entidades como la Ciudad de México y el Estado de México reformaron sus códigos penales para castigar esta forma de extorsión en hechos de tránsito. En Jalisco no está legislado.

Las y los diputados tienen ahí una tarea pendiente.

