En el Poder Judicial de Jalisco también hace aire

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, junto con los politólogos Gabriel Torres Espinoza y David Gómez Álvarez, tuve oportunidad el sábado pasado de presentar el libro El Ministro del Poder. Un infiltrado en la 4T de Hernán Gómez Bruera, a quien agradezco desde aquí esa invitación.

Este libro, que se refiere al periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un claro seguimiento a su primer libro sobre este tema de la justicia facciosa y la corrupción para los negocios desde el poder, los juzgados y la Corte, titulado Traición desde Palacio. El negocio de la justicia en la 4T, publicado en junio de 2023, y donde el funcionario más cuestionado es Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador hasta que salió por las pugnas de poder con el ex fiscal Alejandro Gertz Manero.

Creo que, al igual que en el primer libro, se refleja un gran trabajo de periodismo de investigación que señala con nombre y apellido a los protagonistas de estas tramas de corrupción que ponen en entredicho la honestidad y la integridad de quienes ocupan las altas esferas del Poder Judicial en México.

En el libro queda claro que este Poder siempre ha estado supeditado al Poder Ejecutivo, que, a cambio de su obediencia, le da carta abierta al presidente de la Corte en turno para el enriquecimiento ilícito con los litigios privados que nada tienen que ver con “asuntos de Estado”, y que se hacen presionando a los jueces a través de la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas (Ugira).

En el libro aparece mencionado el ex gobernador Enrique Alfaro por el presunto soborno que le quiso hacer a la jueza María Emilia Molina, cuando fue titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo, aquí en Guadalajara.

“Cayeron en sus manos una serie de asuntos espinosos, uno de los cuales sería de particular interés para el gobernador Enrique Alfaro. Después de que intentaron comprarla a través de distintos ofrecimientos -incluido un departamento- María Emilia relata que el Consejo de la Judicatura le abrió una falsa investigación con la cual pretendían vincularla a un cártel del crimen organizado”, se lee en la página 170.

Me preocupa mucho que el autor sostenga que todas estas relaciones de complicidad delincuencial que nos presenta a detalle, y que se cocinaban en el famoso Piso 14 y de su operador Carlos Alpízar, no se desmontaron con la salida de Arturo Zaldívar, cuando pasó de ser un ministro respetado por sus fallos de avanzada y de ampliación de libertades, a un presidente de la Corte cada vez más cercano al Poder y al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien quiso ampliar su mandato dos años más.

Sin lugar a dudas, los altos niveles de corrupción que hay en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco necesariamente nos hacen pensar que en Jalisco tenemos también un Piso 14 y un Carlos Alpízar que mueve los hilos y presiona a las y los juzgadores para fallos a modo en los asuntos que al poder le interesan política o económicamente.

Pero del aire que también hace en el Poder Judicial de Jalisco, seguimos hablando mañana.