¡Vaya drama!, ¿terrorismo o delincuencia organizada?

¡Vaya disyuntiva! El “carro bomba” que el sábado explotó en Coahuayana, Michoacán, provocando la muerte de 6 personas y por lo menos una decena de heridos, ¿fue un acto de terrorismo o de delincuencia organizada?

El mismo día del atentado -en un comunicado- la Fiscalía General de la República (FGR) calificó el hecho como “... delito de terrorismo”, en donde informaba que se abría la ya famosa “carpeta de investigación” a través de “... la Fiscalía Especializada de Control Regional en Michoacán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad en Investigaciones de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas”.

Sin embargo, horas más tarde -en otro comunicado- la FGR reculó y dijo que se trataba de una indagatoria de “delincuencia organizada” -no de “terrorismo”-. El “escabroso” tema de definición del delito llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde le dedicó varios minutos y cuando quiso aclarar la disyuntiva, lo enredó más la mandataria y solo dijo puras obviedades: “Tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, que quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y también saber exactamente qué pasó. Entonces por eso es muy importante que se haga la investigación y a partir de toda una investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepa exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quienes son los responsables y la Fiscalía también que haga su parte en la investigación”. (?)

Habrá que poner en perspectiva que se cataloga internacionalmente un ataque terrorista, como un acto con fines políticos o ideológicos y que están destinado a infundir miedo en la población o al Estado, mientras que en un ilícito de la delincuencia organizada está vinculado a los grupos criminales, como los cárteles del narcotráfico, que buscan además el control territorial y económico, lo que validaría el razonamiento de la FGR; pero un “carro bomba” si es una técnica asociada al terrorismo. Sin embargo, da la impresión de que el gobierno mexicano quiere evitar usar la palabra “terrorismo”, sobre todo una vez que quien despacha desde la Casa Blanca decidió calificar a los narcotraficantes como “terroristas” y eso le estaría dando la razón de lo que sucede en México con los grupos delincuenciales.

Pero muy al margen -¡vaya drama!- de la disyuntiva de calificar al atentado como “terrorismo o delincuencia organizada” y de tanta verborrea sin contenido en la mañanera, lo que urge es que la autoridad se ponga a trabajar y frene ese tipo de “nuevas” agresiones indiscriminadas que nos colocan en otro nivel dentro de la violencia en que estamos envueltos.

Usted, ¿qué opina?