Sin respuesta...

En Palacio Nacional parece que la agenda presidencial no tiene incluido a Jalisco. ¿O sí?

Nos cuentan que Pablo Lemus lleva ocho meses tocando la puerta para conseguir una reunión con la Presidenta y, hasta ahora, la respuesta ha sido un silencio más largo que cualquier conferencia mañanera de López Obrador.

Ni la llamada reciente que hizo tras las recientes declaraciones de la Mandataria obtuvo devolución.

Mientras tanto, asuntos urgentes como el abasto de agua, la modernización de carreteras, la infraestructura energética y otros proyectos estratégicos siguen acumulando polvo en la sala de espera.

En los pasillos políticos corre una versión: que el desdén tendría origen en el mal nivel de aprobación presidencial en Jalisco. ¿Será?

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En medio de la crisis por la calidad del agua, mientras algunos actores siguen enfrascados en el reparto de culpas, en Tlajomulco optaron por una ruta distinta. Nos dicen que, desde hace varios meses, el Gobierno de Gerardo Quirino mantiene una mesa permanente de trabajo con el SIAPA para revisar infraestructura, proyectos y compromisos, convencido de que el problema no se resolverá con declaraciones, sino con coordinación y acuerdos.

El mensaje es preciso. El alcalde no sólo reiteró la disposición de Tlajomulco para fortalecer al organismo, sino que también lanzó una invitación al resto de los municipios y a las autoridades en general para dejar de lado las diferencias y sumarse a una agenda común.

En un tema tan sensible para la ciudadanía, la apuesta es que la solidaridad institucional pese más que la confrontación política.

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En Zapopan aseguran que los hackers pasaron de largo. Mientras en otros municipios hablan de filtraciones, bases de datos comprometidas y ciberataques, el alcalde Juan José Frangie presume que sus sistemas están más blindados que la bóveda de un banco.

Según el alcalde, las inversiones en ciberseguridad han sido tan efectivas que ni el más talentoso pirata informático ha logrado colarse. Aunque en política siempre queda la duda: ¿Será porque la protección es extraordinaria... o porque hasta los hackers decidieron que había objetivos más interesantes?

Por lo pronto, el Ayuntamiento presume un récord perfecto: cero hackeos y mucha confianza.

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En Morena ya no hace falta oposición: con la guerra interna alcanza y sobra.

Ahora la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, acusa a su antecesor, Jaime Bonilla, de haberle puesto una trampa con audios filtrados y, de paso, jura que jamás reveló secretos de las Mesas de Seguridad. Los audios, asegura, fueron manipulados.

En el partido guinda ya no se disputan candidaturas, sino el campeonato nacional de filtraciones, desmentidos y puñaladas políticas.

Por cierto, Jaime Bonilla niega los señalamientos.