SIAPA a debate

En la más reciente publicación en mi canal de YouTube, que encuentra como @soyjaimebarrera, en el que abordé el tema del cambio del titular y los retos que vienen en el colapsado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), concluía que el nuevo director Ismael Jáuregui llega con una tarea casi imposible: resolver un problema que lleva años creciendo como bola de nieve, con una estructura que sigue siendo la misma.

Y que la pregunta, entonces, no era si el cambio en la titularidad del SIAPA funcionará, sino si se cambiará o no la forma en que por años se han tomado ahí las decisiones y si se desmontarán las redes de corrupción que asfixiaron al organismo operador del agua y se deslindarán responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios involucrados.

Porque al final, no sólo estamos ante una crisis del agua, sino ante una crisis de cómo se gobierna esa dependencia, y por consecuencia cómo lleva las riendas del Estado la administración del gobernador Pablo Lemus, más allá del “Al Estilo Jalisco” del eslogan.

Pues, bien, el inicio del debate del futuro del SIAPA pareció asomar el viernes pasado en la Primer Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SIAPA de este 2026 que se dio el viernes pasado, y que fue la última que presidio Antonio Juárez Trueba, quien llegó en su calidad de director despedido a partir de mañana 31 de marzo.

La junta, a la que no fue Jauregui, quien asume formalmente el cargo el miércoles próximo, fue convocada por Karina Hermosillo Ramírez, quien preside la Junta de Gobierno y es a su vez la titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, y se realizó en la sede la Secretaría de Gestión Integral del Agua, estas últimas dependencias creadas en la pasada administración de Enrique Alfaro, y que bien sabemos de nada sirvieron para salvar del desastre al SIAPA, ni qué papel jugaron y jugarán ahora para resolverlo.

Como se sabe, la Junta de Gobierno la integran el gobernador que la preside, o quien él designe; el director del SIAPA, que es el secretario técnico; las y los alcaldes en turno de Guadalajara Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Juanacatlán y El Salto; miembros del gabinete estatal como los titulares de las secretarías de Gobierno, Administración, SIOP, Semadet y de la Hacienda Pública; un representante de la UdeG; asociaciones vecinales; y organismos empresariales como el Consejo de Cámaras Industriales.

Creo, que para empezar, lo primero por lo que deberá pugnar el nuevo titular del SIAPA, es que la próxima Junta de Gobierno no sea ya a puerta cerrada como muestra de una señal inicial de apertura ante la grave situación del SIAPA provocada en gran medida por toda la opacidad en la que se ha conducido, y por los temas claves que ahí se discuten como se puede ver en la orden del día del viernes pasado, que aunque no se cumplió en su totalidad, mañana revisaremos.