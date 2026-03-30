Politiquita de vivienda para jóvenes

El Gobierno de Jalisco y Guadalajara lanzaron por primera vez sendos programas para apoyar a jóvenes con el pago de su renta, pero ambos se quedan muy cortos.

Guadalajara subsidiará a 150 jóvenes de 18 a 30 años que pueden recibir 3 mil pesos mensuales por seis meses para pagar el alquiler.

Los requisitos son tener un contrato de renta vigente que no supere los 8 mil pesos mensuales; ganar menos de 15 mil pesos brutos al mes; y en caso de vivir en pareja, que ella o él no trabaje.

Asimismo, el candidato debe presentar una carta del casero que autorice al ayuntamiento a contactarlo para cualquier verificación, entre otros requisitos documentales.

Por último, la vivienda debe estar cerca, preferiblemente, de un centro universitario de la UdeG.

El ayuntamiento destinará a este programa 3.6 mdp.

La idea es buena, pero pierde fuerza contrastada con la realidad de los números y su alcance.

Esos 150 jóvenes beneficiarios representan apenas el 0.03% de los 468 mil 843 potenciales beneficiarios que reconoce el Instituto Municipal de Vivienda de Guadalajara en las reglas de operación. Y equivale sólo al 0.02% de los 13 mil mdp que gastará Guadalajara este año.

Por otra parte, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) lanzó apenas un programa similar al de Guadalajara denominado “Mi primera renta”.

El subsidio de dos mil 500 pesos mensuales está destinado a jóvenes de 20 a 24 años residentes sólo en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, para que paguen seis meses de renta.

Un requisito es adquirir la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. No hay más detalles, pues las reglas de operación aún no se publican, pero el objetivo es apoyar a mil 100 beneficiarios con un presupuesto de 22 mdp.

Al contrastar este monto frente al presupuesto de Jalisco y el potencial de jóvenes beneficiarios, la insuficiencia del programa estatal resulta tan grave -o más- que la de Guadalajara.

Ambas convocatorias serán publicadas en los próximos días.

Hay otros aspectos para reflexionar, como el costo de las rentas frente al apoyo, pero lo dejo de lado por falta de espacio para no extenderme de más.

Mis observaciones surgen de una preocupación genuina ante una crisis de vivienda que afecta a las y los jóvenes (y no tan jóvenes). Comprar o rentar “dentro de Periférico” es casi imposible.

Programas como el de Guadalajara y el IJALVI aciertan en identificar un problema, pero salvo un buen titular para una rueda de prensa acerca de que “se está haciendo algo”, el impacto de esta politiquita pública es irrelevante.

¿O soy un pesimista y esto es mejor que nada? Leo sus comentarios en mis redes donde estoy como @jnlomeli.