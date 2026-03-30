Primera muestra

Dicen que en política no hay casualidades… y en Zacatecas quedó clarísimo. Durante la visita de Claudia Sheinbaum, el gobernador David Monreal no recibió aplausos, sino un estruendoso: “¡Fuera, fuera!”. Vaya forma de enviar mensajes sin necesidad de discurso.

Para muchos, no fue un arrebato ciudadano cualquiera, sino la primera señal -clara y nada sutil- de cómo viene la mano desde el Palacio Nacional frente a quienes se salen del libreto. Y ojo: no sólo para la oposición tradicional, también para los propios aliados de casa en Morena, Verde y PT que anden jugando por la libre.

Porque en esta nueva etapa, la lealtad no se sugiere… se exige. Y Zacatecas pudo haber sido apenas el primer aviso. Si así empiezan, agárrense: lo que sigue podría venir con factura política incluida, por estar en contra de la Presidenta.

***

En Zapopan más de uno se quedó boquiabierto cuando se anunció a Laura Haro, dirigente del PRI, como Mujer Ejemplar 2026, reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento encabezado por Juan José Frangie. Y no es para menos: premiar a una de las voces más críticas de la oposición no es algo que se vea todos los días. Sin quitarle méritos -que los tiene en causas de género, medioambiente y política-, el gesto suena a apertura… o una fina jugada política. Porque en tiempos donde todos se miran rumbo al 2027, los reconocimientos también cuentan.

¿Madurez institucional o cálculo electoral con sonrisa incluida? Por lo pronto, en Zapopan no sólo se entregan galardones: también se mueven piezas. Y aquí nadie da paso sin huarache.

***

Con estos calorones que derriten hasta la paciencia política, hay decisiones que sí valen la pena… como escaparse a Mexticacán, la cuna de las paletas que han conquistado Estados Unidos y medio mundo desde los años 40. Sí, mientras unos exportan discursos, aquí se exporta sabor.

Y hasta el gobernador Pablo Lemus lo comprobó en carne propia: se dio la vuelta por el pueblo y no perdonó la degustación. Hay giras de trabajo… y giras con antojo.

La de tamarindo cumple, pero la joya es la “de campana”: vainilla por fuera, cajeta por dentro… puro patrimonio nacional.

Por cierto: ¿El gobernador se dio el tiempo para visitar la Presa El Zapotillo? Para saber si dará una gota de agua a la metrópoli en el estiaje. ¿O qué?