Sí, encima de todo, habrá cortes de agua

A partir de esta Semana Santa y durante los próximos tres meses, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) confirma que podría haber cortes de agua o disminución en la presión del agua que llega por las tuberías a todas las colonias de la ciudad.

El motivo es lógico y se dio a conocer el pasado 25 de marzo: la prioridad para la actual administración del organismo que encabeza Ismael Jáuregui es la limpieza de los tanques almacenadores y las redes de distribución, a fin de atacar el principal problema que agravia a los habitantes de la ciudad: el agua turbia y maloliente.

Ya es tradición en nuestra ciudad (por la fuerza de la repetición, no el convencimiento), que durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua haya cortes de agua que el SIAPA ha venido aplicando precisamente para darle mantenimiento a sus instalaciones.

Sin embargo, esa tradición no se presenta ahora en un contexto normal, sino en medio de una crisis que se ha venido arrastrando durante los últimos años y que tuvo otro de sus picos hace menos de una semana, cuando el gobernador Pablo Lemus anunció la salida de Antonio Juárez Trueba y la llegada a la dirección del SIAPA de Ismael Jáuregui.

Al SIAPA lo aquejan numerosos males. El agua turbia o maloliente es apenas uno de ellos. Para corregir el problema, el gobernador Pablo Lemus calculó que se requieren al menos 15 mil millones de pesos que se utilizarán en la construcción de un nuevo ducto de Chapala a Guadalajara, y la ampliación de una planta potabilizadora, la más grande, instalada en Miravalle.

Sin embargo, ante un anuncio claro y delimitado, queda la incertidumbre que se incrementa justo al iniciar el periodo vacacional.

Ismael Jáuregui rendirá protesta como director del SIAPA, de acuerdo con lo que se informó, hasta mañana miércoles 1 de abril, y sus prioridades pasan por garantizar lo más pronto posible (y eso tomará varios meses) que a los domicilios de los usuarios del SIAPA llegue agua limpia. Ya ni siquiera se presume que sea potable.

Pero se mantienen pendientes otros temas como las auditorías reclamadas por el Congreso del Estado, universidades y organizaciones no gubernamentales, para deslindar responsabilidades en los manejos de recursos y toma de decisiones de la gestión de Juárez Trueba.

También se espera la aplicación de una reingeniería y un plan de acciones que permitan conducir al SIAPA por una ruta de rescate.

Y naturalmente, sin que sea lo último, está pendiente la solución a la cartera vencida, es decir las cuentas no cobradas por el SIAPA, que superan 18 mil millones de pesos, de los que al menos el 50% ya no podrá cobrarse nunca pues prescribieron. Pero no hay todavía noticias sobre un nuevo esquema de cobro que contemple a grandes consumidores que además, son gobiernos o instituciones.

Tome en cuenta entonces que además de las molestias ya conocidas, pronto podría estar ante el escenario de cortes durante el período vacacional y dos meses más.

Al menos, es esta ocasión, el SIAPA se comprometió a avisar con tiempo.

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