Sheinbaum salió a defender a los suyos

La postura asumida por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso Rocha Moya no solo respondió a la crisis de Sinaloa sino que dejó entrever cómo se está configurando el poder ante el tema de la inseguridad, la gobernabilidad y la legitimidad política.

Nunca una rueda de prensa mañanera de Sheinbaum había generado tanta expectativa como la de ayer para ver cómo resolvía el momento más difícil de su carrera política. ¿La Presidenta iría más allá de lo esbozado por el vocero de la Fiscalía General de la República y la Cancillería un día antes? ¿Asomaría más la visión de una mujer de Estado que la defensora de su movimiento? No fue así.

Sheinbaum incluso insistió en que el caso de la CIA en Chihuahua no está cerrado y reprochó al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, su discurso de la semana pasada en Sinaloa criticando la corrupción en México.

Con eso, la exigencia de pruebas, con el rechazo a cualquier intromisión que atente contra la soberanía nacional y asegurando que la petición de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía una motivación política, respondió Sheinbaum a la escalada en la acción política, judicial y geopolítica de Estados Unidos hacia México.

El tránsito de la cooperación silenciosa que buscaban a la confrontación abierta y publicitada como fue este golpe sin precedente enviado desde Washington al acusar y pedir detener por sus relaciones con el narco a 10 funcionarios y ex funcionarios entre ellos un gobernador, un senador, y un alcalde en funciones de Sinaloa, que se convirtió en un golpe para Morena y la 4T, y un preocupante antecedente para el futuro de la relación bilateral de México y Estados Unidos.

En política lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se dice y qué se decide no decir. Y la Presidenta y sus asesores decidieron salir a dar un respaldo institucional a los señalados, principalmente al gobernador con quien aceptó haber hablado el miércoles, así como lanzar una narrativa de control de daños para cuidar lo más posible a su partido.

En su mensaje dejó claro que la prioridad es la estabilidad política al interior de la 4T, incluso por encima del conflicto inmediato. Administrar la crisis en lugar de confrontarla.

Decidida a correr el riesgo de que la ciudadanía y sus opositores perciban que no hay consecuencias claras, y su presidencia pueda entrar en un declive de fuerza por el alto costo político que eso implica.

Y la percepción generalizada es que Rocha Moya era indefendible desde los señalamientos de cómo Los Chapitos le ayudaron a ganar las elecciones en Sinaloa en 2021; por la carta del “Mayo” donde dice que el gobernador fue citado el día de su extracción; por lejos de investigar, tratar de ocultar el asesinato de Cué; y por toda la violencia desatada en Culiacán que su Gobierno nunca pudo controlar.

Ante eso, nunca hubo una respuesta de Estado en el Gobierno de Sheinbaum y eso abrió la puerta al expansionista Gobierno de Trump para dar este golpe.

Aún con todo eso, Sheinbaum salió a jugársela por los suyos, elevando el riesgo para México ante Trump.