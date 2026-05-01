¡Ya tienen una solución!

La fórmula para mejorar la percepción de seguridad en Jalisco ya apareció… y no implica más patrullas ni investigaciones, sino algo más sencillo: evitar los cajeros automáticos. ¡Y problema resuelto!

Nos dicen que el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón, explicó que, aunque están bajando los delitos como el homicidio, la gente sigue sintiéndose insegura… pero especialmente frente al cajero.

Así que, si usted quiere sentirse más seguro, ya sabe: mejor no saque dinero del cajero y pague con tarjeta o transferencia. Y listo: percepción resuelta. ¿Qué tal?

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Ahora sí, más de una marca anda revisando sus campañas… y sus contratos.

Nos cuentan que la Suprema Corte decidió que usar la cara de alguien sin permiso ya no saldrá barato: mínimo, 40% del valor del producto anunciado. Y sin trucos contables, porque no se vale descontar gastos.

La señal es clara: la creatividad publicitaria tiene límites legales. Y caros. Porque además habrá que pagar según lo vendido, actualizado con la inflación. Nada de “fue una campaña chiquita”.

Dicen que esto nació por un anuncio de bebidas, pero el mensaje va para todos: si usas la imagen de alguien sin permiso, prepárate para pagar.

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Afirman que en política las formas son fondo… y los silencios, aún más.

Por eso llamó la atención que, tras el respaldo de Claudia Sheinbaum al gobernador Rubén Rocha Moya, el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, saliera a pedir “cerrar filas”… pero con cuidadosa precisión quirúrgica: en torno al Palacio Nacional, no necesariamente en torno a Culiacán. ¡Tómala!

El mensaje fue terso, institucional, casi de manual… aunque con ese pequeño detalle que en la 4T ya es deporte: el subtexto.

En síntesis: apoyo total a la Presidenta, unidad, soberanía, dignidad y todo el repertorio… pero del gobernador ni una coma extra.

El que entendió, entendió.