México decrece 0.8%; EU crece 2.0%, mientras Pemex pierde 500 millones diarios

El primer trimestre del 2026 fue todo, menos tacaño, en el frente noticioso: captura de Nicolás Maduro; abatimiento del Mencho y Guerra en Irán. Si nos quedamos en el canal económico, podemos ver muchos datos y un relato que puede ser preocupante.

El PIB tuvo una caída 0.8% respecto al último trimestre de 2025. En el mismo periodo, la economía de Estados Unidos creció 2.0%. Hemos hablado mucho de la integración creciente de las dos economías: somos el mayor socio comercial, su proveedor número uno y el mayor mercado para sus productos. ¿Por qué no hablar de la divergencia en el comportamiento del PIB?

Entre 2018 y 2025, México creció a una tasa promedio de 0.8%. En esos mismos años, Estados Unidos tuvo un crecimiento de 1.8% anual promedio. Siendo una economía 15 veces más grande, esta divergencia quiere decir que la brecha entre los dos países ha crecido, a pesar de la integración.

La economía de México cayó 0.8% entre enero y marzo. En el mercado laboral eso significó una pérdida de 227 mil empleos, 93% de ellos formales, según la ENOE. En comercio fueron las mayores caídas, 456 mil mientras que los restaurantes aportaron 210 mil nuevos empleos.

La caída se da en un periodo en que las exportaciones rompieron récord y llegaron a 175,586 millones de dólares, algo así como 1,950 millones de dólares diarios.

¿Cómo explicar esta paradoja? Las exportaciones son uno de los motores que mueve la economía y señal de competitividad global, pero no explican todo. Hay otros motores que no están funcionando. Por ejemplo, la manufactura que lleva casi tres años de retrocesos en producción y empleo.

La inversión es el protagonista que no ha llegado. La pública tiene restricciones presupuestales. La privada, inhibiciones institucionales. Es la reforma del Poder Judicial; la paranoia con las acciones del SAT y la inseguridad, en particular lo relacionado con extorsiones y robos de mercancías.

El consumo no va mal, aunque se está desacelerando. La ANTAD reporta un crecimiento de 2% en ventas mismas tiendas y 4.1% en ventas a tiendas totales. Los vendedores de automóviles rompieron récord, en el primer trimestre: 381 mil 632 vehículos nuevos.

Pemex es todo un caso, más que motor, es un ancla. La mayor empresa de México sigue sirviendo para ejemplificar la distancia entre el discurso y la realidad. “El rescate de la soberanía” sigue en el territorio de los números rojos.

Perdió 45 mil 991 millones de pesos en el primer trimestre frente a pérdidas de 43 mil 327 millones en el mismo periodo del 2025. Las pérdidas equivalen a un poco más de 500 millones de pesos diarios.

La cifra es enorme y horrible, pero ha habido otros momentos peores. El cuarto trimestre de 2024, las pérdidas fueron de 190 mil 470 millones de pesos.

No todos los números de Pemex en el primer trimestre son malos: hay una reducción de su deuda que pasó de 85,000 a 79 mil millones, gracias al apoyo de Hacienda. Esto permitió bajar el costo de su servicio financiero 13.4 por ciento.

¿Qué sigue para la economía mexicana? 2026 será un año muy retador. Muchos de los factores que determinarán el desempeño económico no son económico o están fuera de lo que podamos controlar o influir desde México.

En otro momento, hablaremos del Clima, pero no lo perdamos de vista, sobre todo en lo relacionado con la producción de alimentos. La guerra en Irán aparece en la fotografía del primer trimestre porque empezó a fines de febrero, pero se notará con más fuerza en el segundo trimestre y más allá. El esfuerzo fiscal para contener el precio de los combustibles reducirá el margen de maniobra del Gobierno, en materia de inversiones públicas o de incentivos a la inversión privada.

La incertidumbre por el T-MEC seguirá y estará sazonada por una agenda binacional que por momentos parece Lucha Libre de Tercetas. El caso Rocha Moya pesará en la mesa de negociación y podría activar aranceles especiales por “no colaborar” en el combate al Terrorismo (recordemos que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas).

Se ve complicado crecer más de 1-1.5%. Un año más de magro crecimiento complicará la meta de consolidación fiscal y podría deteriorar más la relación entre deuda y PIB. Para lograrlo se necesitará que se reactive la inversión privada, que el año pasado cayó 6.7% y que el Gobierno mejore su capacidad de acompañamiento y ejecución en todo lo relacionado con el Plan México.

Los riesgos a la baja son altos. Imprescindible que la Guerra en Irán no se prolongue por dos o tres meses más y que la negociación del T-MEC salga bien... In Guad We Trust.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx