Sacudida en Morena

Nos cuentan desde Palacio que el nombramiento de Ricardo Villanueva fue una decisión directa de la Presidenta tras evaluar el desempeño de Morena en Jalisco.

La conclusión fue incómoda: quienes representan el proyecto localmente no logran ampliarlo y, en algunos casos, lo han desgastado.

Por eso Villanueva llegaría con la misión de ordenar la casa y acercar el movimiento a los sectores que simpatizan con la transformación, pero mantienen distancia.

Todo indica que en marzo tomará las riendas del partido. Y luego vendrán las definiciones de candidatos.

***

Desde la trinchera naranja dicen que no están preocupados. Que están entretenidos. Nos afirman que la designación en Morena se lee como capítulo nuevo de telenovela interna, que dividirá con todo al partido.

En los pasillos naranjas se interpreta que la llegada tendría dedicatoria: sacar a Carlos Lomelí de las decisiones.

Así, mientras en la acera guinda afinan comunicados, en la naranja alistan las palomitas.

***

En la sesión solemne por los 484 años de Guadalajara no sólo hubo discursos históricos y aplausos: hubo una lectura política fina, de esa que se toma con café cargado.

La presencia de Dante Delgado, “patriarca” y guardián de las esencias naranjas, al lado de la alcaldesa Vero Delgadillo, no fue mera cortesía protocolaria. Fue una fotografía con mensaje y dedicatoria incluida.

Si alguien tenía duda de dónde late el corazón de Movimiento Ciudadano, bastaba voltear al presídium: Dante sonriente, Pablo Lemus atento y Vero en modo anfitriona. Traducido al español político: Guadalajara es la joya de la corona y nadie piensa soltarla.

Para Vero, tener al líder histórico en casa es más que una visita distinguida. Es blindaje, espaldarazo y recordatorio interno de que el proyecto naranja pasa por la Perla Tapatía. Y el que entendió, entendió.

***

Por cierto, nos cuentan que, mientras algunas suspirantes de Movimiento Ciudadano siguen afinando discursos -y dagas- desde el Legislativo, Isaura Amador decidió hacer lo que más duele en la política: pisar la calle. Avanza en colonias y en eventos públicos...

El fin de semana apareció sonriente en la sesión solemne por el 484 aniversario de Guadalajara, acompañando al gobernador Pablo Lemus y a la alcaldesa Verónica Delgadillo, sustituyendo a Juan José Frangie. Foto institucional, sí; pero también mensaje político.

Porque mientras unas debaten entre curules, Isaura suma saludos, abrazos y presencia. Y en campañas, ya se sabe, el territorio no se gana con iniciativas… sino con suela.