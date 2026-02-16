Sheinbaum en el torbellino

Muy interesante será ver cómo responde y qué estrategia asume la Presidenta Claudia Sheinbaum a la semana de remolino que acaba de pasar, en la que todos los días se le abrieron nuevos frentes que son claros síntomas de las tensiones crecientes que vive con su antecesor y mentor político Andrés Manuel López Obrador, a quien sus más cercanos le empiezan a reclamar haber optado por ella como su sucesora.

Todos estos jaloneos y desafíos le estallan a la Presidenta en medio de uno de los momentos más críticos también con su homólogo estadounidense Donald Trump, ya no sólo por sus reclamos de lo insuficientes que considera los resultados del Gobierno mexicano en su combate a los capos del crimen organizado, sino ahora también por su política diplomática, en especial el trato a Cuba, cuyo régimen quiere derrocar a como dé lugar.

Por cierto, haber cedido en suspender el envío de petróleo a la Isla, también fue mal visto en Palenque.

Por la reforma electoral que viene, Sheinbaum tiene un claro reclamo de sus cada vez menos aliados del Partido Verde y PT, que sabedores de lo decisivo que son para que Morena no pierda la mayoría calificada, están hiperencareciendo su apoyo a cambio de pluris y gubernaturas que nunca ganarían por sí solos. En ese caso de muy poca ayuda le está resultando a Sheinbaum la operación política de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la propia dirigente morenista, Luisa María Alcalde.

La poca efectividad de la responsable de la política interna del país, se nota también en los estropicios de las y los gobernadores de la alianza 4T, como la impresentable de Campeche, Laydia Sansores, y el gobernador del Verde en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Corona, que quiere imponer a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como candidata a la gubernatura para sucederlo en 2027, con la llamada “Ley Esposa”. A pesar de que la Presidenta está en desacuerdo con sucesiones nepotistas, el ex aspirante presidencial y figura clave del Verde, el senador Manuel Velasco, la “destapó” también la semana pasada. Lo mismo pasa con Morena en Zacatecas, donde gobierna David Monreal y su hermano Saúl Monreal, senador de la República, también insiste en convertirse en candidato a gobernador.

Su hermano, el líder de los diputados de la 4T, Ricardo Monreal, sólo aparenta no estar de acuerdo para no confrontar públicamente a la Presidenta.

Por si estas tensiones no fueran suficientes, irrumpió también la semana pasada el libro “Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder” del ex consejero jurídico de AMLO, Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el que, entre otras cosas, dejan muy mal parado al ex vocero y responsable de las mañaneras de AMLO y actual coordinador de asesores de Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas. Y, para cerrar, el viernes destituyeron a Marx Arriaga, como director general de Materiales Educativos de la SEP. El allegado a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, despotricó contra su ex jefe el secretario de Educación, Mario Delgado, por traicionar la Nueva Escuela Mexicana y el Humanismo Mexicano, pero de estos dos más recientes estallidos y sus efectos, hablamos mañana.