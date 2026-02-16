La confianza es el valor que hace posible la convivencia entre los seres humanos. Con base en ella como ingrediente sustantivo, trabajamos para resolver nuestros problemas individuales y colectivos. Sin embargo, su permanente violación la va dañando hasta que desaparece. La democracia, como forma de vida, es un ejercicio cotidiano soportado en la confianza.

Lo anterior viene al caso porque, día tras día, nos quieren vender la idea de que el gobierno es confiable y de que “todo está bien”. Desde hace siete años, escuchamos que se terminó el huachicol y, a pesar de los pesares, cotidianamente aparecen en los medios informativos notas relacionadas con este delito.

Desde hace siete años, se grita a todo pulmón que se puso fin a la corrupción y la necia realidad exhibe los rostros de los “héroes” de la 4T cuestionados por el uso indiscriminado de los recursos públicos para favorecer a “los amigos”.

Se señala: “allá va el ladrón”, mientras los hijos de López, los sobrinos del secretario de Marina y los socios del llamado “hermano” Adán viven en medio de la impunidad. Y ¿qué decir de los dueños de Zacatecas, de los hermanitos Rigual (Monreal), de la impresentable reina del Sur, Laida Sansores, o del confeso delincuente que gobierna Sinaloa? Del recién depuesto presidente municipal de Tequila, todo mundo sabía en lo que andaba. Dicho sea de paso, su sucesora -por decisión del Gobierno de la República (al parecer)- forma parte del clan de delincuentes apostados en esa región de Jalisco.

Todos los sistemas totalitarios soportan sus mecanismos de control a partir de una serie de prácticas: primera, la identificación de un enemigo común sobre el que se construye un discurso falaz -los ricos, los empresarios, los judíos, los comerciantes, los cristianos, los musulmanes, los migrantes, los gringos, la corrupción, etcétera-. En segundo lugar, la repetición constante de un eslogan o estribillo, por ejemplo: “primero los pobres”. Asimismo, las mañaneras son un método de encubrimiento de la verdad a partir de la falsa idea de que se está informando a la sociedad; “repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad”. Y tercero, crear una base clientelar mediante dádivas disfrazadas de subsidios, en tanto llenan los bolsillos de aquellos que dicen combatir.

Nunca -confiesan los dirigentes de la autocalificada “Cuarta T”- habían ganado, los dueños del capital, tanto dinero. Hoy Slim es condueño de Pemex y a Salinas Pliego se le perdonan “graciosamente” miles de millones de impuestos omitidos, mientras vemos niños indigentes en cada esquina. Hipocresía pura.

El tema de fondo es que la confianza está rota y algo tenemos que hacer para reconstruirla. No se trata de un acto de contrición personal, ni es solo un ejercicio de autocrítica; debemos, con toda honestidad, aceptar que en nosotros recae la corresponsabilidad de recuperarla. Relevancia fundamental en este proceso tienen quienes orientan la opinión pública a través de su labor periodística y editorial. Honremos su trabajo verificando fuentes y distinguiendo las noticias falsas para evitar su difusión.