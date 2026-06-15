Renuncia anticipada de campaña

El juego de palabras atiende a todo el revuelo que causó entre las y los actores políticos la confirmación de la renuncia de Paula Ramírez Höhne a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), cosa que nunca había pasado en el Estado y que ocurre a menos de un año de la jornada electoral del 2027, en la que a nivel local se votará por alcaldías y diputaciones locales.

Su decisión causó extrañeza y críticas porque nunca un árbitro electoral en Jalisco había tirado la toalla, y menos con tanta cercanía para el inicio del proceso electoral. Más aún por ser un puesto que ella buscó y por el que compitió contra otros y otras aspirantes.

Habrá que recordar que esta comunicóloga del ITESO y maestra en sociología, fue designada como presidenta del IEPCJ con nueve votos a favor y dos en contra de las y los consejeros del INE, de tiempos de Lorenzo Córdova, el 26 de octubre del 2021 para terminar su periodo hasta el 2028. De hecho, en esa sesión del Consejo General del INE, quien hizo el anuncio fue Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano electoral, de quien Paula era coordinadora de asesores.

La cercanía a este grupo que dirigía el INE y que siempre fue visto con desconfianza por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, le creó tensiones políticas desde el inicio con el partido Morena, que siempre le reclamó su presunta cercanía con Movimiento Ciudadano (MC), partido en el poder en Jalisco, desde su primera encomienda, que fue la elección extraordinaria en Tlaquepaque en noviembre de 2021, que habían impugnado los morenistas y que volvieron a perder contra los emecistas.

Fue el inicio de una gestión marcada por controversias y fuertes reclamos por la conducción de las elecciones estatales del 2024, que fueron concurrentes con la elección presidencial, convirtiéndose en uno de los procesos más judicializados de la historia.

En una reñida elección por la gubernatura y las alcaldías hubo cuestionamientos por las fallas en el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y durante los conteos iniciales, el IEPC enfrentó críticas por la supuesta pérdida de al menos 140 paquetes electorales por problemas logísticos y de traslado, lo que agravó las sospechas de parcialidad de la oposición.

En esa crisis, la presidenta consejera denunció que recibió amenazas explícitas de muerte, que pudieron haber gravitado en su decisión de renunciar argumentando motivos personales, que sus cercanos explican por el desgaste y el hartazgo que le provocaron dos procedimientos de destitución. Desde fuera, hay versiones que señalan que el verdadero motivo son las presiones por investigaciones del nuevo INE que encabeza Guadalupe Taddei, quien está más que identificada con la 4T.

Justo por eso, ahora son los opositores a Morena los que temen que luego de la salida de Ramírez Höhne el próximo primero de julio, busquen que llegue uno de sus incondicionales, cosa que habrá que cuidar que no suceda y regresemos a comicios sin sobresaltos en Jalisco.