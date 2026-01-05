Regreso de vacaciones y el fiscal Anticorrupción

Arranca la semana y, como cada regreso a la realidad, la burocracia desempolva el gafete y las excusas. Vuelven a abrir las oficinas, pero los pendientes siguen cómodamente sentados.

Ahí está el alza a la tarifa del transporte público, el corte de agua que termina el miércoles y las recaudadoras que están listas para cobrar impuestos con puntualidad suiza… aunque los servicios no tanto.

En la agenda también se asoman las obras con rumbo al Mundial 2026 y los proyectos viales que prometen fluir… algún día.

Mientras tanto, en el Congreso del Estado esperan turno para la reforma judicial, las leyes secundarias de Transparencia y la elección del nuevo fiscal Anticorrupción. Mucho trabajo pendiente y pocas prisas visibles. Semana normal, pues.

Por cierto, suenan tres nombres para encabezar la Fiscalía Anticorrupción: Gustavo González Hernández, Tatiana Anaya Zúñiga y Ricardo Sánchez Berumen. Dicen que ya hay acuerdo con Morena.

***

Nos cuentan que el Consejo Ciudadano de Personas Desaparecidas de Jalisco por fin localizó a la desaparecida Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, encabezada por Edna Montoya. No fue hallazgo forense, sino de agenda: se verán el próximo viernes. La duda es si habrá soluciones… o sólo café.

Mientras tanto, dicen que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda siguen sin atenderlos. Eso sí, hace meses el subsecretario Alberto Bayardo platicó largo y tendido con el Consejo: muchas palabras, cero acuerdos y herramientas.

Las cifras no ayudan al optimismo: miles de expedientes abiertos y personal rebasado.

***

Ante los amagos de Donald Trump, los misiles retóricos y la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en Palacio Nacional sacaron el mantra oficial: colaboración sí, subordinación no. La Presidenta Claudia Sheinbaum, desde Hidalgo recordó que México coopera, pero no se hinca.

Con tono sereno (y ceja levantada), explicó que la seguridad es cosa de dos: México frena drogas; Estados Unidos debería frenar armas. Detalle menor: por cada decomiso mexicano, cruzan ilegalmente miles de rifles y municiones rumbo al Sur. Pero nadie quiere hablar de eso muy alto.

Por cierto, Claudia aseguró que “no es una opción” y rechazó una posible intervención de Estados Unidos en México. ¿Será?