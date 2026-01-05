7 píldoras para entender Venezuela (I)

Superado el pasmo de las bombas sobre Caracas, hay que recapitular. ¿Por qué? ¿Por qué el ataque gringo a Venezuela y por qué la extracción ilegal de su presidente, Nicolás Maduro? Compilé siete claves para intentar comprender. Aquí las primeras tres:

1. Todo se preparó desde febrero de 2025. Cuando Trump declaró terroristas a los cárteles de la droga: seis mexicanos y El Tren de Aragua de Venezuela. Eso le dio armas legales y letales -por sus “destos”- para combatir al “narco”. Del enfoque civil (FBI y CIA) pasó al militar.

El bombardeo de supuestas barcazas venezolanas “narcoterroristas” fue su ensayo. El Ejército gringo destruyó 34 botes y asesinó a 110 personas el año pasado.

La vieja confiable: la invasión a Irak también fue con el pretexto del combate al terrorismo tras el 11S.

2. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo (17%). Más que Arabia Saudita (16%). Más que Irán (9%) e Irak (8%). Pero Venezuela produce sólo el 1% del crudo que se consume en el mundo. Venezuela está produciendo por debajo de su capacidad.

Trump lo dijo sin empacho: el festín petrolero será para las empresas norteamericanas. 300 mil millones de barriles de petróleo extraíbles en Venezuela pesan más que cualquier afán democrático.

3. En la segunda mitad del siglo pasado, EU intervino en más de 30 ocasiones en países del hemisferio para “resolver” disputas internas, derrocar líderes o restaurar la “democracia”.

La lista es larga: Guatemala, Chile, Brasil, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, El Salvador.

El ataque a Venezuela es el regreso de esa doctrina Monroe sin filtros: “América para los Estados Unidos”.

El despropósito de que EU “gobierne” Venezuela, como aseguró Trump, pasa por alto dos factores: Viola el derecho internacional y, cándidamente, asume que el régimen chavista quedó desarticulado sin su líder.

El intervencionismo norteamericano ha devastado naciones. La historia, vieja sabia, nos advierte: Venezuela puede empeorar.



***

Estas son razones prácticas (y económicas) de la invasión. Faltan las razones geopolíticas, no menos interesantes y cruciales. La historia de un imperio en decadencia y la amenaza de la hegemonía china a EU. Ese es el otro trasfondo. Abordo los puntos faltantes en la columna de mañana.