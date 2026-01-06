¿A reconsiderar el tarifazo?

Aunque las actividades escolares inician hasta el próximo lunes y muchos tendrán todavía esta semana de asueto, con el regreso de los que retomaron ayer lunes sus obligaciones laborales se empezará a socializar, ahora sí, la grave decisión del gobierno de Pablo Lemus de aumentar a 14 pesos la tarifa del transporte público a partir del mes de abril.

Ciertamente era un asunto que se tenía que enfrentar ya por que la tarifa de 9.50 pesos no se actualizaba desde hace siete años, pero la ruta del albazo en plenas fiestas decembrinas para dictar un aumento que se esperaba de forma gradual para alcanzar esos 14 pesos al final del sexenio, es lo que tiene irritados a los usuarios y prácticamente a toda la oposición política al gobierno naranja.

Más aún porque con ese aumento, en familias que, en un estimado conservador, utilicen cuatro viajes de transporte público, prácticamente pulverizan los 40 pesos que este año tuvo de aumento el salario mínimo.

El gran cuestionamiento es, además, que la mala calidad del servicio que ahora ofrece el sistema del transporte público de ninguna manera justifica subir de golpe de 9.50 a 14 pesos su tarifa.

El otro gran punto de la ecuación en esta resistencia al incremento en la tarifa de los camiones urbanos, es el subsidio que el mismo 26 de diciembre que el Comité Técnico Tarifario (CTT) anunció el aumento a 14 pesos, ofreció el gobernador de mil 200 millones de pesos para tratar de aminorar el impacto en la economía de la mayoría de las familias jaliscienses.

Y es que este fondo, que permitirá que los portadores de la nueva tarjeta paguen sólo 11 pesos, alcanzaría sólo a cubrir la mitad de los 3.1 millones de viajes que la propia autoridad estima se dan todos los días en el estado. Aunque el martes pasado, el secretario de Transporte, Diego Monraz, aseguró que, si ese fondo no es suficiente, se tomarían más recursos de otras partidas, lo cierto es que hay mucha incertidumbre en la forma en que aterrizará ese subsidio y cuántos usuarios pagaran siete, 11 o 14 pesos.

Por eso, será un factor fundamental para poder sostener o no este tarifazo antigradual, cómo empieza a fluir la entrega de las nuevas tarjetas cuyo trámite inicia el próximo lunes para emitir en una primera etapa millón y medio antes de abril, hasta llegar a tres millones.

Ya el martes pasado se dio la primera manifestación de inconformidad a la que convocaron la Federación de Estudiantes Universitarios y otras organizaciones sociales, que dejaron pegado en las puertas de Casa Jalisco, un pliego petitorio que quieren discutir personalmente con el gobernador Lemus, a quien le plantearan reconsiderar y dar marcha atrás al tarifazo.

Habrá que ver si se da esta reunión antes de las nuevas movilizaciones en contra del aumento al transporte público convocadas para esta semana, y cuál es la respuesta oficial.

