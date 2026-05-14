Promesa cumplida…

En Guadalajara decidieron demostrar que las campañas también pueden dejar algo más que lonas olvidadas y canciones pegajosas. Ayer, la alcaldesa Vero Delgadillo y el gobernador Pablo Lemus arrancaron el nuevo sistema de transporte gratuito en Huentitán, con rutas alimentadoras y conexión al Tren Ligero, el Peribús y el Macrobús.

El servicio se presta con camionetas tipo Van. Nos cuentan que en las 15 colonias beneficiadas aplaudieron el cumplimiento de la presidenta, porque eso de ahorrarse unos pesos diarios sí mueve más simpatías que discursos.

Y el momento sabroso llegó cuando, de pasadita, recordaron que Morena se opuso al proyecto en el Cabildo. Así que mientras unos inauguraban el servicio, otros terminaron atropellados… políticamente hablando.

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Y mientras en Morena algunos comenzaron a sudar frío con las versiones de investigaciones estadounidenses sobre presuntos nexos políticos con el crimen organizado, nos cuentan que Pablo Lemus decidió aventar la pedrada con sonrisa incluida: “El que nada debe, nada teme”.

La frase cayó como cubeta de agua helada entre ciertos morenistas que, dicen en los pasillos, ahora revisan con más cuidado quién aparece en sus fotografías, reuniones y hasta en los contactos guardados del celular.

Y es que una cosa es descalificar “el intervencionismo yanqui” desde la tribuna y otra muy distinta despertarse con rumores de expedientes cocinándose en Washington. ¿O qué?

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Después de varios años viendo cómo ordeñaban los ductos de Pemex casi con servicio a domicilio, por fin la Fiscalía General de la República decidió acordarse de que Jalisco existe… y abrió siete carpetas de investigación por huachicol tras localizar 21 tomas clandestinas.

Dicen que en Degollado, Zapotlanejo y Tlajomulco ya hasta conocían el sonido de las perforaciones mejor que el del camión del gas. Y no era para menos: Jalisco presume el nada honroso segundo lugar nacional en robo de combustible, sólo superado por Hidalgo.

Lo curioso es que las tomas aparecieron justo donde siempre habían estado: junto al poliducto Salamanca-Guadalajara. Casi casi faltó que alguien les pusiera un letrero luminoso.

Ahora sí, prometen investigaciones. Porque al parecer el huachicol dejó de ser invisible… o dejó de ser conveniente ignorarlo.

¡Ya sólo faltan los detenidos!