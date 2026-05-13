El nuevo mapa del poder: inteligencia artificial, guerra y soberanía

Hay una frase que puede sonar exagerada hasta que uno mira el mapa con honestidad: quien no hable de inteligencia artificial y geopolítica no tiene lugar en la conversación estratégica de nuestro tiempo. No porque todos deban ser programadores, sino porque la IA dejó de ser una herramienta de productividad y se convirtió en una capa nueva de poder. Hoy, el poder no solo se expresa en ejército, moneda o territorio; también se expresa en cómputo, datos, semiconductores, energía eléctrica, satélites, ciberseguridad y capacidad para construir narrativas a escala.

Desde mi formación en ecosistemas de innovación, como Singularity y Silicon Valley, aprendí que las tecnologías exponenciales no avanzan pidiendo permiso a las instituciones. Primero parecen juguetes, después ventajas competitivas, luego infraestructura crítica y, finalmente, campo de disputa política. Eso pasó con internet. Está pasando con la inteligencia artificial. La diferencia es que esta vez la velocidad es mayor, el costo moral es más alto y el margen de ingenuidad es menor.

La IA no es neutral porque ningún sistema de poder lo es. Un modelo entrenado con datos, desplegado sobre nubes privadas, protegido por chips escasos y alimentado por energía eléctrica no vive en el aire: vive en una cadena de suministro. Y esa cadena tiene países, empresas, tratados, bloqueos, incentivos, vulnerabilidades y ejércitos cuidándola. Stanford HAI presenta su AI Index como una medición amplia de investigación, economía, medicina, educación, opinión pública y gobernanza; esa amplitud confirma que la IA ya no cabe en el departamento de sistemas: atraviesa al Estado completo y a la empresa completa (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 2026).

Por eso el conflicto con Irán importa incluso para quienes estamos en Jalisco. La guerra actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026, según Britannica, ha reordenado la dinámica de Medio Oriente y presionado uno de los puntos más sensibles del comercio global: el Estrecho de Ormuz (Encyclopaedia Britannica, 2026). La cobertura de AP del 6 de mayo de 2026 reporta una tensión creciente por la reapertura del estrecho y amenazas de mayor intensidad militar si Irán no permite el paso (Associated Press, 2026). Dicho de otra forma, una decisión en Teherán puede afectar el precio de la gasolina, el costo logístico, la inflación, el humor electoral de Washington y la viabilidad energética de los centros de datos que entrenan y operan IA.

Aquí aparece una verdad incómoda: no hay inteligencia artificial sin energía. La Agencia Internacional de Energía lo dice con claridad: la adopción de la IA obliga a analizar su impacto en la demanda eléctrica de los centros de datos y en la seguridad energética (International Energy Agency, 2025). Si una guerra regional escala, si el petróleo se encarece, si se tensionan rutas marítimas y si los gobiernos empiezan a priorizar energía para seguridad nacional, la IA deja de ser una discusión de software y se vuelve una discusión de infraestructura civilizatoria. El futuro no se dividirá únicamente entre países ricos y pobres; también se dividirá entre países con acceso soberano a cómputo y países condenados a rentarlo.

En un escenario de avance de la guerra en Irán, veo cuatro efectos probables. Primero, una presión energética global que elevaría el costo operativo de la IA. Segundo, una aceleración de la militarización de la IA: drones, análisis predictivo, vigilancia satelital, ciberataques y guerra informativa. Tercero, una fragmentación más dura de cadenas de suministro de chips y equipos de cómputo. Cuarto, una presión política para que Norteamérica se compacte como bloque estratégico frente a China, Medio Oriente y cualquier actor considerado riesgoso. Ese último punto nos toca directamente a México.

La pregunta sensible es si a Estados Unidos le conviene políticamente tener un enfrentamiento con el gobierno mexicano. Mi respuesta no es simplista: no creo que el incentivo racional sea una guerra con México; el incentivo político puede ser una confrontación narrativa, jurídica, comercial y de seguridad. En Estados Unidos migración, fentanilo, seguridad fronteriza, carteles y empleo industrial son temas capaces de ordenar campañas, justificar medidas extraordinarias y producir enemigos discursivos. La designación de organizaciones criminales mexicanas como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists por parte del Departamento de Estado abrió una categoría jurídica que puede endurecer la relación bilateral (U.S. Department of State, 2025).

A esto se suma que ambos gobiernos reconocieron en 2026 la necesidad de cooperación en seguridad, pero bajo el principio de respeto a la soberanía (U.S. Department of State, 2026). Esa frase, "respeto a la soberanía", no es un adorno diplomático: es el borde de una tensión. México quiere cooperación sin subordinación. Estados Unidos quiere resultados medibles en fentanilo, armas, fronteras y crimen organizado. Si la política interna estadounidense necesita mostrar fuerza, México puede convertirse en el teatro perfecto de presión: suficientemente cercano para importar, suficientemente complejo para simplificarlo en discurso, suficientemente integrado para no romperlo del todo.

El T-MEC entra también en este tablero. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que las discusiones técnicas rumbo a la revisión conjunta del 1 de julio de 2026 buscan aumentar producción y empleo manufacturero en ambos países, limitar insumos no provenientes de economías de mercado y atender brechas en cadenas de suministro clave (Office of the United States Trade Representative, 2026). Traducido al lenguaje real del poder: la revisión comercial no es solo comercio; es geopolítica industrial. El mensaje es que Norteamérica quiere producir más cerca, depender menos de rivales estratégicos y controlar mejor lo que alimenta a la economía digital.

Y aquí Jalisco deja de ser un actor local para convertirse en una pieza estratégica. Guadalajara no puede conformarse con ser llamada "el Silicon Valley mexicano" como frase de brochure. Debe preguntarse si quiere ser proveedor de talento barato o arquitecto de soberanía tecnológica. El Economista reportó en 2025 la creación del primer Parque Estatal de Diseño de Semiconductores en América Latina, con la participación del gobierno estatal y Cinvestav, y señaló que Jalisco concentra una participación relevante en diseño de semiconductores (El Economista, 2025). Expansión también reportó que Foxconn ya produce en México infraestructura de centros de datos con tecnología Nvidia GB200 y que una megaplanta en Guadalajara estaría completa en 2026, con inversión cercana a 900 millones de dólares (Guarneros Olmos, 2025).

Ese dato debería sacudirnos. Si en Jalisco se ensamblan o diseñan piezas de la infraestructura que alimenta la IA global, entonces Jalisco no solo compite por inversión: participa en la arquitectura material del nuevo orden mundial. Pero existe una diferencia enorme entre maquilar el futuro y gobernarlo. Maquilar el futuro significa celebrar empleos sin construir propiedad intelectual, energía suficiente, estándares éticos, seguridad digital, talento profundo y visión de Estado. Gobernarlo implica entender que la IA exige política pública, filosofía, técnica y carácter.

Desde una perspectiva filosófica, la IA nos obliga a regresar a una pregunta antigua: ¿qué significa tener agencia? Aristóteles pensaba la técnica como una extensión de la acción humana; Heidegger advertía que la técnica moderna podía convertir todo, incluso al ser humano, en recurso disponible. Hoy ambas intuiciones conviven. La IA puede ampliar nuestra capacidad de decidir, curar, educar y producir; pero también puede reducirnos a datos, perfiles, objetivos de propaganda o daños colaterales de un sistema automatizado. La geopolítica de la IA es, en el fondo, una disputa por la definición de lo humano en una era de máquinas predictivas.

Por eso México necesita salir de dos trampas. La primera es la trampa del romanticismo soberanista: creer que basta decir "no intervención" para resolver amenazas transnacionales. La segunda es la trampa del entreguismo tecnológico: aceptar que otros diseñen los modelos, las nubes, los chips, los estándares y las reglas mientras nosotros ponemos mano de obra y mercado. Una soberanía madura no niega la cooperación; la negocia con inteligencia. No improvisa frente a Washington; llega con datos, capacidades y una estrategia propia.

Jalisco podría ser el laboratorio de esa soberanía madura. Propongo tres caminos. Uno: crear un observatorio permanente de IA y geopolítica que conecte gobierno, universidades, industria y sociedad civil para anticipar riesgos tecnológicos, comerciales y democráticos. Dos: vincular la agenda de semiconductores con una agenda energética real; sin electricidad confiable y limpia, no hay AI hub, solo marketing. Tres: formar talento bilingüe, técnico y humanista: ingenieros que entiendan ética y filósofos que entiendan infraestructura. La ventaja competitiva no será únicamente programar; será interpretar el poder.

El futuro cercano puede ser duro. Si Irán escala, veremos petróleo, inflación, ciberoperaciones y cadenas de suministro bajo estrés. Si Estados Unidos endurece su política hemisférica, México enfrentará presión en seguridad y comercio. Si China, Estados Unidos y sus aliados fragmentan más el mundo tecnológico, Jalisco deberá decidir si será nodo estratégico o usuario periférico. La buena noticia es que pocas regiones en América Latina tienen una combinación tan poderosa de talento, industria electrónica, universidades, cultura emprendedora y ubicación geográfica.

La mala noticia es que esa ventana no estará abierta para siempre. Las regiones que entiendan la relación entre IA y geopolítica diseñarán su destino. Las que no, serán diseñadas por otros. Y en este punto conviene decirlo sin maquillaje: hablar de IA sin hablar de geopolítica es ingenuidad; hablar de geopolítica sin hablar de IA es obsolescencia. En ambos casos, es quedar fuera de la conversación.

Jalisco no debe pedir permiso para participar en el futuro. Debe construirlo con visión, con prudencia y con valentía. Porque el nuevo mapa del poder ya no se dibuja solo con fronteras: se dibuja con chips, datos, energía, talento y sentido humano. Y si México quiere tener voz en ese mapa, debe empezar por entender que la inteligencia artificial no es el tema de moda. Es el idioma en el que se está escribiendo la próxima soberanía.