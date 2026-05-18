Limpia en la ciudad

Durante años, entrar por la Carretera a Chapala era como atravesar el museo de la impunidad: espectaculares sembrados con más permisos “milagrosos” que árboles.

Dicen en los pasillos políticos que varios empresarios ya extrañan aquellos tiempos románticos donde una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa valía más que cualquier reglamento municipal. Pero nos cuentan que el alcalde Gerardo Quirino decidió meterle mano a la selva publicitaria, comenzando a desmontar más de 50 anuncios en la ruta al aeropuerto, por ser riesgosos o tener irregularidades. Y cuentan que más de un “intocable” anda nervioso viendo cómo se acercan las grúas… y después los citatorios.

Desde Casa Jalisco, el gobernador Pablo Lemus ya avisó que la fiesta se acabó. Porque una cosa es vender publicidad… y otra convertir la ciudad en un enorme expediente penal. Por eso ya están limpiando avenidas como Patria y Américas.

¿Qué alcaldes o presidentas municipales se sumarán a la campaña que inició Tlajo?

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Lo dicho por el obispo Ramón Castro en Morelos ya no sonó a denuncia, sino a parte meteorológico del país: ahora el crimen cobra piso hasta por respirar dentro de tu propia casa.

Y aunque muchos fingieron sorpresa, en los pasillos de varios Gobiernos estatales hubo más silencio incómodo que indignación. Porque la pregunta ya no es si ocurre en otros lados, sino quién será el siguiente obispo, alcalde o empresario que se atreva a decirlo públicamente.

En Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas y algunas zonas del Estado de México, cuentan que hay colonias donde los criminales saben perfectamente quién llega, quién vende… y quién no ha pagado “la cuota vecinal”.

Lo más delicado es que varios políticos siguen hablando de “percepción”. Mientras tanto, en muchas comunidades el narco ya cobra “predial”, renta y hasta derecho a existir.

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En Palacio Nacional aseguran que en la 4T no se protege a los corruptos, pero en varios Estados ya comenzaron a escuchar pasos… y no precisamente de campaña.

La advertencia de Claudia Sheinbaum cayó como balde de agua helada entre gobernadores, ex secretarios y operadores que hasta hace poco presumían blindaje político y fuero moral.

En Sinaloa ya rodaron las primeras fichas y dicen que varios personajes andan revisando visas, borrando chats y cambiando de celular más rápido que de discurso.

El chisme que corre fuerte en los pasillos es que el siguiente dominó podría alcanzar nombres pesados. ¿Será cierto que hasta el senador Enrique Inzunza ya tomó precauciones? Nadie confirma… pero nadie desmiente.

Y mientras tanto, en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Baja California… más de uno ya duerme con la maleta lista. ¿O qué?