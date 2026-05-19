Pleito entre Morena y MC

Nos dicen que en Morena ya no necesitan encuestas para medir posicionamiento: basta recorrer la ciudad y contar bardas, según la emecista Mirza Flores. Entre brochazos patrióticos y litros de pintura guinda, las diputadas Merilyn Gómez e Itzul Barrera, junto con “Chema” Martínez, parecen competir no por una candidatura, sino por el récord muralístico del sexenio.

Por eso Mirza Flores decidió ponerle freno al festival del aerosol y presentó quejas ante el Instituto Electoral por supuestos actos anticipados de campaña. Y es que, según Movimiento Ciudadano, eso de “no son campañas, sólo coincidencias pintadas en 90 bardas”, ya nadie lo cree. ¿Qué tal?

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En Morena ya respondieron al señalamiento naranja y, palabras más, brochazos menos, el mensaje fue: “Antes de denunciar, lean la ley”. Desde la trinchera guinda aseguran que, como legisladoras, tienen la obligación de contar con casas de atención ciudadana y difundir su ubicación “por todos los medios posibles”, algo que no constituye campaña, sino trabajo territorial permanente.

La misma Mery Pozos acusa que algunos políticos “no están acostumbrados” a ver representantes que regresen a las colonias después de pedir el voto. Según la versión morenista, recorrer calles, atender vecinos y mantener presencia en territorio debería llamarse cercanía, no acto anticipado.

Total, mientras unos cuentan bardas para denunciar, otros las cuentan como evidencia de trabajo.

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Nos afirman que el verdadero milagro rumbo al Mundial 2026 no será que México llegue al quinto partido, sino que las obras sí estén listas a tiempo. Por eso llamó la atención el recorrido de prueba de la Línea 5 de transporte masivo, donde se dejaron ver muy coordinados el secretario David Zamora y el alcalde Gerardo Quirino.

Entre estaciones, supervisiones y sonrisas para la foto, el mensaje fue claro: ahora sí Estado y municipio jalan en el mismo camión…

La nueva ruta promete convertirse en la columna vertebral de la movilidad hacia el Aeropuerto y el Sur de la ciudad, justo cuando Guadalajara quiere presumirse al mundo como ciudad mundialista y no como pista extrema de tráfico.

Porque si algo urge más que los goles, es llegar a tiempo.

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El que anda más emocionado que aficionado con boleto para la final es Pablo Lemus, luego de confirmarse que el rey Felipe VI sí vendrá a Jalisco para el partido entre España y Uruguay durante el Mundial. En Casa Jalisco prácticamente ya sacaron las castañuelas y el jamón serrano para recibir a la realeza.

Pero el gobernador no se conformó con el futbol. Aprovechando el viaje, ya prepara otra invitación diplomática —con toque tapatío— para que el monarca y la reina Letizia se lancen también al concierto de Plácido Domingo en el Conjunto Santander. Porque si van a venir, que vivan la experiencia completa: futbol, mariachi y ópera.

La visita cae además en un momento simbólico, tras años de frialdad entre México y España. Al final, parece que el Mundial logró lo que ni la diplomacia pudo: reconciliar a todos.