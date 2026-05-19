El Robin Hood del “pueblo”

Dice la descripción de Wikipedia que Robin Hood “... es un héroe. El defensor de los pobres y de los oprimidos… quienes usan la fuerza pública” para lograr sus objetivos a favor “... de los nobles”. Bajo esa explicación, de esa manera podemos calificar las acciones de Morena, quien en los últimos días se ha envuelto en la bandera del populismo de las causas ajenas para sacar provecho político.

La semana antepasada, con motivo de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo de desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua, la flamante presidenta de Morena, Ariadna Montiel, promovió la movilización ciudadana en la capital de ese estado -que se llevó a cabo el sábado pasado-, además iniciar un proceso para que en el Poder Legislativo se busque el juicio político y desafuero para la gobernadora panista Maru Campos, a quien se le responsabiliza de la intervención extranjera y se le acusa de “traición a la patria”.

Y el pasado fin de semana, Ariadna Montiel, quien está “desatada” en la búsqueda de hacer “ruido político” y de paso distraer la atención del “pueblo”, advirtió que su partido pondrá lupa a los gastos que realiza el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez -supuestamente interesada en llegar a la gubernatura-, a quienes se ha denunciado -en algunos medios periodísticos- que han utilizado recursos del estado para posicionar su imagen.

En ambos casos, es la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar estos asuntos. En Chihuahua, de todo mundo es conocido que la FGR está en el proceso de determinar si existieron violaciones a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Pública, así como una posible invasión de competencias federales. Y en el asunto de Nuevo León, es la misma Fiscalía la instancia encargada de investigar presuntos delitos de desvío de recursos, por lo que es un partido político no tiene nada que hacer en todo esto, ni menos ser “asistente” en el proceso.

Ah, pero eso sí, como Morena está en medio del “torbellino” de acusaciones de que muchos de sus políticos están supuestamente involucrados con grupos de narcotraficantes, promover marchas, pedir juicios políticos y “poner lupa” a los gastos de los “enemigos” de otros partidos, son los argumentos esenciales para distraer la atención -de los que se les acusa- y aparecer como el Robin Hood del “pueblo”, además de “exhibir” a la nueva presidenta.

Usted, ¿qué opina?