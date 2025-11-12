Los hoteles del ejército

¿Se imaginaría que la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la protección de las fronteras del país y de la lucha contra el crimen organizado tendría tiempo y dinero para construir y manejar hoteles en zonas turísticas de México?

Quizá fuera posible en algún país que estuviera en paz y sin los enormes índices de criminalidad, extorsiones, desapariciones y demás delitos graves que abundan en México.

Pues sorpréndase: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es la encargada de administrar el llamado Grupo Mundo Maya, que se dedica a construir y regentear siete hoteles para turistas en el sureste del país.

Dos en dos en Yucatán (Uxmal y Chichén Itzá), dos en Campeche (Calakmul y Edzná), dos en Quintana Roo (Tulum y Tulum Aeropuerto) y uno en Chiapas, en Palenque. Puros lugares turísticos y seguramente muy interesantes de visitar.

¿Cómo ve? En medio de la peor crisis de inseguridad pública que se recuerde, con la acumulación de casos de personas desaparecidas y la continua aparición de fosas clandestinas con restos humanos en todas partes, resulta que la institución asignada del combate contra el crimen organizado tiene mucho tiempo y dinero, para hacerla de empresario hotelero.

Y que López Obrador haya lanzado al ejército a esta aventura, no ha resultado barato. Para el funcionamiento del llamado Grupo Mundo Maya en 2023 se reportan presupuestos del orden de los 400 millones de pesos, para 2024 de 1,165 millones y para este 2025 de 1,020 millones de pesos.

Pero una cosa es financiar el organismo que opera el Tren Maya y administra los hoteles y otra muy distinta el financiar la construcción de hoteles. De acuerdo con la prensa, la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa aprobó un presupuesto por más de 5,906 millones de pesos solamente para la construcción de los hotelitos.

Pero la verdad es que los mexicanos, no podemos saber a ciencia cierta cuánto dinero público se ha ido en financiar la construcción de hoteles, porque caen bajo la responsabilidad de la SEDENA y eso de la transparencia y de la rendición de cuentas no se les da muy bien.

Prácticamente todo lo que toca la SEDENA de inmediato lo cubren con el manto protector de “asunto de seguridad nacional” y total, no hay datos desglosados públicos. Súmele usted que ahora sin el INAI, las posibilidades de conocer con certeza el uso del dinero de parte de estos generales, cada vez parece menos probable.

El problema es que todo esto se hace con dinero proveniente de los impuestos de todos los mexicanos, que seguramente desearíamos que se estuvieran gastando en rubros mucho más urgentes que la construcción de hoteles. Triste resulta ver que el gobierno federal presenta para 2026 un presupuesto con recortes en rubros como el gasto en seguridad pública, que pasó en 2025 de tener 70 mil 422 millones a 60 mil 110 millones de pesos para 2026.

¿De verdad no se les ocurre mejor forma de gastar esos 6 mil millones de pesos que en construir hoteles?

La misma suerte de recortes la sufrirán los rubros de cultura, desarrollo agrario, medio ambiente, agricultura, turismo y hasta salud.

Y lo peor, hoy nos enteramos por la prensa nacional que Grupo Mundo Maya acaba de contratar por más de 13 millones de pesos a tres empresas para que le den asesoría para resolver un problema: los hoteles recién construidos por la SEDENA, resulta que no tienen demanda. Es decir, registraron bajísimos números de ocupación durante la pasada temporada vacacional.

O sea, no solo contaron una fortuna construirlos, sino que ahora será necesario subsidiarlos para que sigan abiertos y operando. Porque simplemente no generan suficiente flujo de turistas para cubrir sus costos.

Si esta tragedia no estuviera pagada con el dinero de todos, sería hasta cómico. Sin duda, estos gobiernos serán recordados por el criminal desperdicio de recursos públicos que han hecho.