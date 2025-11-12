Otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presumieron la baja en homicidios en lo que va de la administración. Pasamos, según los datos oficiales, de 86.9 a 54.5 asesinatos promedio diario. Sin duda es una buena noticia. Es, sin embargo, un dato aislado que, puesto en contexto, achata el optimismo desbordado que quieren transmitir la presidenta y su equipo.

¿Cómo explicamos, por ejemplo, que, a pesar de la reducción sustancial de los homicidios en el país, hay un incremento en la percepción de inseguridad en las zonas urbanas? La Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana (ENSU), que realiza el Inegi, muestra un alza en el porcentaje de personas que se sienten inseguras en su ciudad. Pasamos de 59.4 en junio de 2024 a 63 por ciento en octubre de 2025. ¿Por qué los mexicanos nos sentimos más inseguros a pesar de la reducción de homicidios? De eso no hablan las autoridades, pero la respuesta podría estar en dos datos. El primero, que reconoce el mismo gobierno federal, es el aumento de las extorsiones, un delito que, a pesar de tener una enorme cifra negra, oficialmente creció 5.2 por ciento de enero a septiembre de este año. La extorsión no es otra cosa que la renta que obtiene el crimen organizado de los ciudadanos. Matar no es el objetivo de las bandas y los cárteles; el asesinato es para ellos una herramienta; lo que les importa es el negocio y este goza de cabal salud, pues, de acuerdo con datos oficiales, la extorsión creció diez veces más que el PIB.

El segundo es que, mientras los homicidios van a la baja, las desapariciones siguen creciendo y siguen siendo ignoradas por las autoridades. Nunca en las mañaneras se habla del fenómeno de la desaparición, que sigue al alza y que tuvo un repunte significativo en el gobierno de López Obrador y sigue creciendo en el de Claudia Sheinbaum. En el primer año de la presidenta, las personas desaparecidas y no localizadas llegaron a 40 al día, 15 por ciento más que en el último año de su antecesor.

¿Podemos hablar realmente de una mejora en la seguridad pública cuando un indicador es positivo y tres negativos? La reducción de homicidios es una muy buena noticia y no hay que escatimar su importancia. Por lo mismo, resulta muy arriesgado festejar el triunfo en un periodo tan corto y con tan pocos elementos de contexto. Algo se está haciendo bien, sin duda, y muchas otras cosas simplemente no se están haciendo. No se puede hablar de paz cuando los habitantes de este país pagamos, directa o indirectamente, cada día un porcentaje mayor de la renta de las familias, cuando hay más personas con un familiar desaparecido y más miedo en las calles.